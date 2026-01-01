 

Новая почта открыла первые отделения без операторов

01.01.26

nova poshta people less

 

«Новая почта» сообщила о запуске второго отделения самообслуживания, где клиенты могут самостоятельно отправлять и получать посылки без участия операторов и ожидания в очередях. Новый формат продолжает тестирование альтернативной модели обслуживания в столице.

 

На данный момент в Киеве работают два полноценных отделения самообслуживания — №256 и №26. По словам руководителя отделения №256 Максима Стужука, интерес клиентов к новому формату оказался заметно выше ожидаемого. Уже в первый день работы через самообслуживание было получено 27% всех посылок. Он отмечает, что посетители активно пробуют новый способ взаимодействия и со временем все чаще выбирают его как основной.

 

Компания планирует масштабировать проект. С февраля отделения самообслуживания начнут открываться еще в пяти городах Украины, среди которых Ирпень, Житомир, Кропивницкий, Винница и Одесса. В целом на 2026 год «Новая почта» запланировала запуск 20 отделений нового формата. Параллельно по всей стране уже функционируют около 350 зон самообслуживания, оснащенных цифровым помощником Сэнди.

 

Процесс получения отправления в таких отделениях сведен к нескольким шагам. Клиенту достаточно отсканировать штрихкод в мобильном приложении или ввести номер телефона на экране терминала, оплатить доставку и забрать посылку из автоматически подсвеченной ячейки. Весь процесс сопровождается цифровым ассистентом, который помогает с навигацией и дает пошаговые подсказки.

 

Отправка посылки также делается без роли оператора. Клиент может создать отправление непосредственно через терминал самообслуживания или выбрать заранее оформленное в приложении, при необходимости оплатить доставку и оставить уже упакованную посылку в специальном боксе. В редких случаях остается возможность обратиться к оператору, например для дополнительной упаковки.

 

Директор R&D-департамента «Новой почты» Евгений Хоменко отмечает, что формат быстро находит постоянных пользователей. По его словам, каждый третий клиент продолжает пользоваться самообслуживанием уже после первого опыта, а в перспективе компания рассчитывает, что до половины всех отправлений будут оформляться через зоны и отделения нового типа.

 

Ранее «Новая почта» также отчиталась о рекордных показателях в пиковый сезон. В преддверии рождественских праздников, 22 декабря, компания обработала 2,4 млн посылок, что на 200 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Максимальный объем обычно пришелся на доставку одежды, продуктов для дома и косметики.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
716
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

29.12.25
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
views
35
comments 0
Top news 2025

Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.

29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
01.01.26 | 12.19
Новая почта открыла первые отделения без операторов  
nova poshta people less

«Новая почта» сообщила о запуске второго отделения самообслуживания, где клиенты могут самостоятельно отправлять и получать посылки без участия операторов

01.01.26 | 07.45
Бывший глава CD Projekt стал новым владельцем цифрового магазина GOG  
gog com game platform 1

Новым владельцем GOG стал соучредитель CD Projekt, бывший генеральный директор компании и один из инициаторов создания самого магазина

01.01.26 | 12.19
Новая почта открыла первые отделения без операторов
01.01.26 | 07.45
Бывший глава CD Projekt стал новым владельцем цифрового магазина GOG
31.12.25 | 17.18
Комплект серверной оперативной памяти DDR5 стоит как автомобиль
31.12.25 | 13.48
В США TikTok, Instagram и другие соцсети должны будут предупреждать о потенциальном вреде для психического здоровья
31.12.25 | 08.33
Xiaomi запустила полностью автоматизированную фабрику, работающую без людей и света
30.12.25 | 17.50
Xiaomi Buds 6 получили ANC и работают до 35 часов. Цена — $99
30.12.25 | 14.48
Часы Lenovo Watch GT Pro оснащены AMOLED‑дисплеем, двухчастотным GPS и работают до 27 дней
30.12.25 | 11.10
Windows 11 будет тратить меньше оперативной памяти на поиск в проводнике
30.12.25 | 07.22
Видеокарты NVIDIA и AMD станут дороже с начала 2026 года
29.12.25 | 18.17
Google даст возможность сменить адрес электронной почты
29.12.25 | 15.51
Logitech G304 X Lightspeed оснащена аккумулятором вместо батареек и имеет частоту опроса 1000 Гц
29.12.25 | 13.23
Планшет Oppo Pad Air 5 получил экран с соотношением сторон 7:5
29.12.25 | 10.00
На OLX можно будет поторговаться и получить скидку до 40 % за товар
29.12.25 | 07.10
Jaguar выпустила последний автомобиль с ДВС
28.12.25 | 09.13
Samsung представила геймерские мониторы Odyssey 2026 года