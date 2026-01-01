Новая почта открыла первые отделения без операторов  

Новая почта открыла первые отделения без операторов01.01.26
«Новая почта» сообщила о запуске второго отделения самообслуживания, где клиенты могут самостоятельно отправлять и получать посылки без участия операторов и ожидания в очередях. Новый формат продолжает тестирование альтернативной модели обслуживания в столице.
На данный момент в Киеве работают два полноценных отделения самообслуживания — №256 и №26. По словам руководителя отделения №256 Максима Стужука, интерес клиентов к новому формату оказался заметно выше ожидаемого. Уже в первый день работы через самообслуживание было получено 27% всех посылок. Он отмечает, что посетители активно пробуют новый способ взаимодействия и со временем все чаще выбирают его как основной.
Компания планирует масштабировать проект. С февраля отделения самообслуживания начнут открываться еще в пяти городах Украины, среди которых Ирпень, Житомир, Кропивницкий, Винница и Одесса. В целом на 2026 год «Новая почта» запланировала запуск 20 отделений нового формата. Параллельно по всей стране уже функционируют около 350 зон самообслуживания, оснащенных цифровым помощником Сэнди.
Процесс получения отправления в таких отделениях сведен к нескольким шагам. Клиенту достаточно отсканировать штрихкод в мобильном приложении или ввести номер телефона на экране терминала, оплатить доставку и забрать посылку из автоматически подсвеченной ячейки. Весь процесс сопровождается цифровым ассистентом, который помогает с навигацией и дает пошаговые подсказки.
Отправка посылки также делается без роли оператора. Клиент может создать отправление непосредственно через терминал самообслуживания или выбрать заранее оформленное в приложении, при необходимости оплатить доставку и оставить уже упакованную посылку в специальном боксе. В редких случаях остается возможность обратиться к оператору, например для дополнительной упаковки.
Директор R&D-департамента «Новой почты» Евгений Хоменко отмечает, что формат быстро находит постоянных пользователей. По его словам, каждый третий клиент продолжает пользоваться самообслуживанием уже после первого опыта, а в перспективе компания рассчитывает, что до половины всех отправлений будут оформляться через зоны и отделения нового типа.
Ранее «Новая почта» также отчиталась о рекордных показателях в пиковый сезон. В преддверии рождественских праздников, 22 декабря, компания обработала 2,4 млн посылок, что на 200 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Максимальный объем обычно пришелся на доставку одежды, продуктов для дома и косметики.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Новая почта открыла первые отделения без операторов сервис события в Украине
«Новая почта» сообщила о запуске второго отделения самообслуживания, где клиенты могут самостоятельно отправлять и получать посылки без участия операторов
Бывший глава CD Projekt стал новым владельцем цифрового магазина GOG бизнес игры
Новым владельцем GOG стал соучредитель CD Projekt, бывший генеральный директор компании и один из инициаторов создания самого магазина
Новая почта открыла первые отделения без операторов
Бывший глава CD Projekt стал новым владельцем цифрового магазина GOG
Комплект серверной оперативной памяти DDR5 стоит как автомобиль
В США TikTok, Instagram и другие соцсети должны будут предупреждать о потенциальном вреде для психического здоровья
Xiaomi Buds 6 получили ANC и работают до 35 часов. Цена — $99
Часы Lenovo Watch GT Pro оснащены AMOLED‑дисплеем, двухчастотным GPS и работают до 27 дней
Видеокарты NVIDIA и AMD станут дороже с начала 2026 года
Google даст возможность сменить адрес электронной почты
Logitech G304 X Lightspeed оснащена аккумулятором вместо батареек и имеет частоту опроса 1000 Гц
Планшет Oppo Pad Air 5 получил экран с соотношением сторон 7:5
На OLX можно будет поторговаться и получить скидку до 40 % за товар
Jaguar выпустила последний автомобиль с ДВС
Samsung представила геймерские мониторы Odyssey 2026 года