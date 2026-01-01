Новая почта открыла первые отделения без операторов

«Новая почта» сообщила о запуске второго отделения самообслуживания, где клиенты могут самостоятельно отправлять и получать посылки без участия операторов и ожидания в очередях. Новый формат продолжает тестирование альтернативной модели обслуживания в столице.

На данный момент в Киеве работают два полноценных отделения самообслуживания — №256 и №26. По словам руководителя отделения №256 Максима Стужука, интерес клиентов к новому формату оказался заметно выше ожидаемого. Уже в первый день работы через самообслуживание было получено 27% всех посылок. Он отмечает, что посетители активно пробуют новый способ взаимодействия и со временем все чаще выбирают его как основной.

Компания планирует масштабировать проект. С февраля отделения самообслуживания начнут открываться еще в пяти городах Украины, среди которых Ирпень, Житомир, Кропивницкий, Винница и Одесса. В целом на 2026 год «Новая почта» запланировала запуск 20 отделений нового формата. Параллельно по всей стране уже функционируют около 350 зон самообслуживания, оснащенных цифровым помощником Сэнди.

Процесс получения отправления в таких отделениях сведен к нескольким шагам. Клиенту достаточно отсканировать штрихкод в мобильном приложении или ввести номер телефона на экране терминала, оплатить доставку и забрать посылку из автоматически подсвеченной ячейки. Весь процесс сопровождается цифровым ассистентом, который помогает с навигацией и дает пошаговые подсказки.

Отправка посылки также делается без роли оператора. Клиент может создать отправление непосредственно через терминал самообслуживания или выбрать заранее оформленное в приложении, при необходимости оплатить доставку и оставить уже упакованную посылку в специальном боксе. В редких случаях остается возможность обратиться к оператору, например для дополнительной упаковки.

Директор R&D-департамента «Новой почты» Евгений Хоменко отмечает, что формат быстро находит постоянных пользователей. По его словам, каждый третий клиент продолжает пользоваться самообслуживанием уже после первого опыта, а в перспективе компания рассчитывает, что до половины всех отправлений будут оформляться через зоны и отделения нового типа.

Ранее «Новая почта» также отчиталась о рекордных показателях в пиковый сезон. В преддверии рождественских праздников, 22 декабря, компания обработала 2,4 млн посылок, что на 200 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Максимальный объем обычно пришелся на доставку одежды, продуктов для дома и косметики.