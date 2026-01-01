Нова пошта відкрила перші відділення без операторів

“Нова пошта” повідомила про запуск другого відділення самообслуговування, де клієнти можуть самостійно відправляти та отримувати посилки без участі операторів та очікування у чергах. Новий формат продовжує тестування альтернативної моделі обслуговування у столиці.

На даний момент у Києві працюють два повноцінні відділення самообслуговування — №256 та №26. За словами керівника відділення №256 Максима Стужука, інтерес клієнтів до нового формату виявився помітно вищим за очікуваний. Вже першого дня роботи через самообслуговування було отримано 27% всіх посилок. Він зазначає, що відвідувачі активно пробують новий спосіб взаємодії та згодом дедалі частіше вибирають його як основний.

Компанія планує масштабувати проект. З лютого відділення самообслуговування почнуть відкриватися ще у п’яти містах України, серед яких Ірпінь, Житомир, Кропивницький, Вінниця та Одеса. Загалом на 2026 рік “Нова пошта” запланувала запуск 20 відділень нового формату. Паралельно по всій країні вже функціонує близько 350 зон самообслуговування, оснащених цифровим помічником Сенді.

Процес отримання відправлення у таких відділеннях зведений до кількох кроків. Клієнту достатньо відсканувати штрих-код у мобільному додатку або ввести номер телефону на екрані терміналу, оплатити доставку та забрати посилку з автоматично підсвіченого осередку. Весь процес супроводжується цифровим помічником, який допомагає з навігацією і дає покрокові підказки.

Надсилання посилки також робиться без участі оператора. Клієнт може створити відправлення безпосередньо через термінал самообслуговування або вибрати заздалегідь оформлене в додатку, за необхідності оплатити доставку та залишити вже упаковану посилку у спеціальному боксі. В окремих випадках залишається можливість звернутися до оператора, наприклад для додаткової упаковки.

Директор R&D-департаменту “Нової пошти” Євген Хоменко зазначає, що формат швидко знаходить постійних користувачів. За його словами, кожен третій клієнт продовжує користуватися самообслуговуванням вже після першого досвіду, а в перспективі компанія розраховує, що до половини всіх відправлень оформлятимуться через зони та відділення нового типу.

Раніше “Нова пошта” також прозвітувала про рекордні показники в піковий сезон. Напередодні різдвяних свят, 22 грудня, компанія опрацювала 2,4 млн посилок, що на 200 тисяч більше, ніж за аналогічний період минулого року. Максимальний обсяг зазвичай припав на доставку одягу, продуктів для дому та косметики.