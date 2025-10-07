Новая колонка Google Home с ИИ Gemini стоит $9907.10.25
Google представила новую умную колонку Home с встроенным искусственным интеллектом Gemini — это первый гаджет компании для “умного дома” с полной интеграцией ИИ.
Колонка Google Home с ИИ Gemini оснащена собственным процессором, который обрабатывает работу Gemini локально, без подключения к облаку. Это позволяет системе эффективно подавлять фоновые шумы, устранять эхо и распознавать, кто именно говорит, чтобы устройство не путалось, когда с ним одновременно взаимодействуют несколько человек.
Под корпусом размещено световое кольцо, которое меняет цвет и анимацию в зависимости от действий ИИ — слушает ли он, обрабатывает запрос или отвечает в режиме Gemini Live. Последний доступен только при подписке на Google Home Premium: базовый тариф стоит $10 в месяц или $100 в год, а расширенный — $20 в месяц или $200 в год.
С точки зрения функціональности колонка сохраняет классические черты Google Home — поддерживает 360-градусное звучание, управление через приложение Google Home и возможность группировки динамиков. Кроме того, теперь две такие колонки можно объединить с Google TV Streamer для создания объемного звука.
Корпус устройства покрыт 3D-вязаным текстилем, который помогает снизить количество производственных отходов и делает процесс сборки экологичнее. Колонка будет доступна в четырех цветах: Porcelain (фарфоровый), Hazel (лесной орех), Berry (ягодный) и Jade (нефритовый). Продажи начнутся весной 2026 года по цене $99. Стартовый запуск охватит США, Канаду, Великобританию, страны ЄС, Японию, Австралию и Новую Зеландию.
Аналитики отмечают, что Google фактически начинает нагонять конкурентов в сегменте умных устройств с ИИ — прежде всего Amazon, которая недавно представила целую линейку новых колонок и гаджетов. Однако в компании подчеркивают, что задержка выхода новой модели была осознанным шагом. По словам руководителя продуктового направления Google Home и Nest Аниша Каттукерана, Google хотела сначала протестировать возможности Gemini на старых устройствах, собрать отзывы пользователей и устранить ошибки, прежде чем выпускать обновленную колонку.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Logitech выпустила новую версию флагманской мыши. Модель Logitech MX Master 4 не просто имеет отличную эргономику, а и получила ряд дополнений в виде кнопок и их функций.
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
Обновлённый планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 оснащен экраном 144 Гц Lenovo планшет
Xiaoxin Pad Pro 12.7 оснащён 12,7-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2944×1840 пикселей. Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавное изображение при прокрутке
Новая колонка Google Home с ИИ Gemini стоит $99 Google искусственный интеллект колонка
Колонка Google Home с Gemini оснащена собственным процессором, который обрабатывает работу ИИ локально, без подключения к облаку.
Новая колонка Google Home с ИИ Gemini стоит $99
Сканы документов пользователей Discord были украдены
Microsoft удорожает подписку Game Pass в Украине
Мини-ПК Asus ExpertCenter PN54-S1 получил новые процессоры AMD Zen 4
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M07 получил 6 лет обновлений ПО
Биткоин перевалил за $125 000
Выпущена последняя модель Ford Focus ST
В Украине запустят онлайн мониторинг вредных выбросов
Xiaomi побила рекорд продаж электромобилей — 40 000 за месяц
Электровелосипед Audi eMTB 2.0 стоит $5850
В США создали биороботов из человеческих клеток
Opera выпустила платный браузер Neon с искусственным интеллектом