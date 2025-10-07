Новая колонка Google Home с ИИ Gemini стоит $99

Google представила новую умную колонку Home с встроенным искусственным интеллектом Gemini — это первый гаджет компании для “умного дома” с полной интеграцией ИИ.

Колонка Google Home с ИИ Gemini оснащена собственным процессором, который обрабатывает работу Gemini локально, без подключения к облаку. Это позволяет системе эффективно подавлять фоновые шумы, устранять эхо и распознавать, кто именно говорит, чтобы устройство не путалось, когда с ним одновременно взаимодействуют несколько человек.

Под корпусом размещено световое кольцо, которое меняет цвет и анимацию в зависимости от действий ИИ — слушает ли он, обрабатывает запрос или отвечает в режиме Gemini Live. Последний доступен только при подписке на Google Home Premium: базовый тариф стоит $10 в месяц или $100 в год, а расширенный — $20 в месяц или $200 в год.

С точки зрения функціональности колонка сохраняет классические черты Google Home — поддерживает 360-градусное звучание, управление через приложение Google Home и возможность группировки динамиков. Кроме того, теперь две такие колонки можно объединить с Google TV Streamer для создания объемного звука.

Корпус устройства покрыт 3D-вязаным текстилем, который помогает снизить количество производственных отходов и делает процесс сборки экологичнее. Колонка будет доступна в четырех цветах: Porcelain (фарфоровый), Hazel (лесной орех), Berry (ягодный) и Jade (нефритовый). Продажи начнутся весной 2026 года по цене $99. Стартовый запуск охватит США, Канаду, Великобританию, страны ЄС, Японию, Австралию и Новую Зеландию.

Аналитики отмечают, что Google фактически начинает нагонять конкурентов в сегменте умных устройств с ИИ — прежде всего Amazon, которая недавно представила целую линейку новых колонок и гаджетов. Однако в компании подчеркивают, что задержка выхода новой модели была осознанным шагом. По словам руководителя продуктового направления Google Home и Nest Аниша Каттукерана, Google хотела сначала протестировать возможности Gemini на старых устройствах, собрать отзывы пользователей и устранить ошибки, прежде чем выпускать обновленную колонку.