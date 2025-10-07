Нова колонка Google Home з ШІ Gemini коштує $9907.10.25
Google представила нову розумну колонку Home із вбудованим штучним інтелектом Gemini – це перший гаджет компанії для “розумного дому” з повною інтеграцією ШІ.
Колонка Google Home з ІІ Gemini оснащена власним процесором, який обробляє роботу Gemini локально, без підключення до хмари. Це дозволяє системі ефективно придушувати фонові шуми, усувати відлуння та розпізнавати, хто саме говорить, щоб пристрій не плутався, коли з ним одночасно взаємодіють кілька людей.
Під корпусом розміщено світлове кільце, яке змінює колір та анімацію залежно від дій ШІ – чи слухає він, обробляє запит чи відповідає у режимі Gemini Live. Останній доступний лише при передплаті Google Home Premium: базовий тариф коштує $10 на місяць або $100 на рік, а розширений — $20 на місяць або $200 на рік.
З точки зору функціональності колонка зберігає класичні риси Google Home – підтримує 360-градусне звучання, керування через програму Google Home та можливість угруповання динаміків. Крім того, тепер дві такі колонки можна поєднати з Google TV Streamer для створення об’ємного звуку.
Корпус пристрою покритий 3D-в’язаним текстилем, який допомагає знизити кількість виробничих відходів і робить процес збирання екологічнішим. Колонка буде доступна в чотирьох кольорах: Porcelain (порцеляновий), Hazel (лісовий горіх), Berry (ягідний) та Jade (нефритовий). Продаж розпочнеться навесні 2026 року за ціною $99. Стартовий запуск охопить США, Канаду, Велику Британію, країни ЄС, Японію, Австралію та Нову Зеландію.
Аналітики відзначають, що Google фактично починає наздоганяти конкурентів у сегменті розумних пристроїв з ШІ – насамперед Amazon, яка нещодавно представила цілу лінійку нових колонок та гаджетів. Однак у компанії наголошують, що затримка виходу нової моделі була усвідомленим кроком. За словами керівника продуктового напрямку Google Home і Nest Аніш Каттукерана, Google хотіла спочатку протестувати можливості Gemini на старих пристроях, зібрати відгуки користувачів і усунути помилки, перш ніж випускати оновлену колонку.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Оновлений планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 оснащений екраном 144 Гц Lenovo планшет
Xiaoxin Pad Pro 12.7 оснащений 12,7-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю 2944×1840 пікселів. Частота оновлення 144 Гц забезпечує плавне зображення під час прокручування
Нова колонка Google Home з ШІ Gemini коштує $99 Google колонка штучний інтелект
Колонка Google Home з Gemini оснащена власним процесором, який обробляє роботу ШІ локально, без підключення до хмари.
Нова колонка Google Home з ШІ Gemini коштує $99
Скани документів користувачів Discord були вкрадені
Microsoft підняла вартість підписки Game Pass в Україні
Міні-ПК Asus ExpertCenter PN54-S1 отримав нові процесори AMD Zen 4
Бюджетний смартфон Samsung Galaxy M07 отримав 6 років оновлень
Вартість Біткоїна перевалила за $125 000
Випущено останню модель Ford Focus ST
В Україні запустять онлайн моніторинг шкідливих викидів
Xiaomi побила рекорд продажу електромобілів – 40 000 за місяць
Електровелосипед Audi eMTB 2.0 коштує $5850
У США створили біороботи з людських клітин
Opera випустила платний браузер Neon зі штучним інтелектом