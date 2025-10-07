Нова колонка Google Home з ШІ Gemini коштує $99

Google представила нову розумну колонку Home із вбудованим штучним інтелектом Gemini – це перший гаджет компанії для “розумного дому” з повною інтеграцією ШІ.

Колонка Google Home з ІІ Gemini оснащена власним процесором, який обробляє роботу Gemini локально, без підключення до хмари. Це дозволяє системі ефективно придушувати фонові шуми, усувати відлуння та розпізнавати, хто саме говорить, щоб пристрій не плутався, коли з ним одночасно взаємодіють кілька людей.

Під корпусом розміщено світлове кільце, яке змінює колір та анімацію залежно від дій ШІ – чи слухає він, обробляє запит чи відповідає у режимі Gemini Live. Останній доступний лише при передплаті Google Home Premium: базовий тариф коштує $10 на місяць або $100 на рік, а розширений — $20 на місяць або $200 на рік.

З точки зору функціональності колонка зберігає класичні риси Google Home – підтримує 360-градусне звучання, керування через програму Google Home та можливість угруповання динаміків. Крім того, тепер дві такі колонки можна поєднати з Google TV Streamer для створення об’ємного звуку.

Корпус пристрою покритий 3D-в’язаним текстилем, який допомагає знизити кількість виробничих відходів і робить процес збирання екологічнішим. Колонка буде доступна в чотирьох кольорах: Porcelain (порцеляновий), Hazel (лісовий горіх), Berry (ягідний) та Jade (нефритовий). Продаж розпочнеться навесні 2026 року за ціною $99. Стартовий запуск охопить США, Канаду, Велику Британію, країни ЄС, Японію, Австралію та Нову Зеландію.

Аналітики відзначають, що Google фактично починає наздоганяти конкурентів у сегменті розумних пристроїв з ШІ – насамперед Amazon, яка нещодавно представила цілу лінійку нових колонок та гаджетів. Однак у компанії наголошують, що затримка виходу нової моделі була усвідомленим кроком. За словами керівника продуктового напрямку Google Home і Nest Аніш Каттукерана, Google хотіла спочатку протестувати можливості Gemini на старих пристроях, зібрати відгуки користувачів і усунути помилки, перш ніж випускати оновлену колонку.