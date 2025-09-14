Новая Ferrari Testarossa будет гибридной

Ferrari официально вернула имя Testarossa, ставшее культовым в 1980-х годах, представив в Милане новую модель — Ferrari 849 Testarossa. В компании отмечают, что речь идет не просто об отсылке к прошлому, а о современном гибридном суперкаре с высокой производительностью.

Автомобиль оснащен 4-литровым турбированным двигателем V8, мощность которого достигает 818 лошадиных сил. При этом ключевая особенность новинки связана с тремя электромоторами, которые вместе с ДВС обеспечивают суммарную отдачу в 1035 лошадиных сил. Это на 50 л.с. больше, чем у Ferrari SF90 Stradale, чью позицию в линейке компания передает новой Testarossa. Машина способна двигаться только на электротяге, но емкость батареи ограничена 7,45 кВт·ч, что дает около 24 километров пробега без участия двигателя внутреннего сгорания.

По динамическим характеристикам Ferrari 849 Testarossa разгоняется до 100 км/ч менее чем за 2,3 секунды, а отметку в 200 км/ч достигает за 6,35 секунды. Максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Стоимость модели соответствует сегменту. Версия купе оценена от 460 тысяч евро, а Spider — от 500 тысяч евро. Первые поставки в Европу намечены на второй и третий кварталы следующего года. Американский рынок получит новинку только в конце 2026 года, причем цена там будет выше из-за действующих тарифов администрации Дональда Трампа.

Компания рассматривает Ferrari 849 Testarossa как переходное звено перед выходом первого полностью электрического спорткара марки, запланированного на весну 2026 года. Руководство бренда уточняет, что запуск программ по электромобилям был отложен, поскольку спрос на высокопроизводительные электрические модели в данный момент остается ограниченным.