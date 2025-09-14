Нова Ferrari Testarossa буде гібридною14.09.25
Ferrari офіційно повернула ім’я Testarossa, яке стало культовим у 1980-х роках, представивши в Мілані нову модель – Ferrari 849 Testarossa. У компанії зазначають, що йдеться не просто про відсилання до минулого, а про сучасний гібридний суперкар з високою продуктивністю.
Автомобіль оснащений 4-літровим турбованим двигуном V8, потужність якого сягає 818 кінських сил. При цьому ключова особливість новинки пов’язана з трьома електромоторами, які разом із ДВС забезпечують сумарну віддачу 1035 кінських сил. Це на 50 л. більше, ніж у Ferrari SF90 Stradale, чию позицію у лінійці компанія передає новітній Testarossa. Машина здатна рухатися тільки на електротязі, але ємність батареї обмежена 7,45 кВт·год, що дає близько 24 км пробігу без участі двигуна внутрішнього згоряння.
За динамічними характеристиками Ferrari 849 Testarossa розганяється до 100 км/год менш ніж за 2,3 секунд, а позначку в 200 км/год досягає за 6,35 секунд. Максимальна швидкість становить 330 км/год.
Вартість моделі відповідає сегменту. Версія купе оцінена від 460 тисяч євро, а Spider від 500 тисяч євро. Перші поставки до Європи намічені на другий та третій квартали наступного року. Американський ринок отримає новинку тільки наприкінці 2026 року, причому ціна там буде вищою через діючі тарифи адміністрації Дональда Трампа.
Компанія розглядає Ferrari 849 Testarossa як перехідну ланку перед виходом першого повністю електричного спорткара марки, запланованого на весну 2026 року. Керівництво бренду уточнює, що запуск програм електромобілів був відкладений, оскільки попит на високопродуктивні електричні моделі в даний момент залишається обмеженим.
