Ноутбуки Lenovo Legion 5 и LOQ 15 с OLED, RTX 5070 уже продаются в Украине по цене от 51 тыс. грн

Компания Lenovo представила в Украине новые игровые ноутбуки Legion 5, Legion Pro 5 и LOQ 15, оснащённые процессорами Intel Core Ultra, видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50-й серии и OLED-дисплеями. Ранее на этой неделе в Украине были анонсированы ноутбуки серии Yoga.

Lenovo LOQ 15 получил 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением до 2560×1440 пикселей, частотой обновления до 165 Гц и поддержкой G-SYNC. В максимальной конфигурации ноутбук оснащён процессором Intel Core i7-14700HX и видеокартой RTX 5070 с 8 ГБ памяти GDDR7. Ёмкость аккумулятора составляет 60 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки Super Rapid Charge — до 70% за 30 минут. Цена стартует от 50 999 грн.

Lenovo Legion 5 10-го поколения доступен как на платформах Intel, так и AMD. Топовая версия оснащена Intel Core Ultra 9 275HX и RTX 5070, также доступны модели с AMD Ryzen 7 и видеокартами RTX 5070 или RTX 5060. Ноутбук получил 15,1-дюймовый OLED-дисплей WQXGA (2560×1600) с частотой обновления 165 Гц, поддержкой G-SYNC и Dolby Vision. Аккумулятор — 80 Вт·ч, зарядка до 70% за 30 минут. Цена начинается от 64 999 грн.

Lenovo Legion Pro 5 оснащён 16-дюймовым OLED-дисплеем WQXGA с частотой обновления до 240 Гц, поддержкой HDR True Black 1000, Dolby Vision и сертификацией TÜV Rheinland Low Blue Light. Максимальная комплектация включает Intel Core i9-14900HX и RTX 5070 с 12 ГБ GDDR7, также доступны варианты с AMD Ryzen 9 и Ryzen 7. Объём оперативной памяти DDR5-5600 — до 32 ГБ, SSD — до 2 ТБ. Система охлаждения ColdFront 5.0 с Lenovo AI Engine+. Аккумулятор на 80 Вт·ч, поддержка быстрой зарядки Super Rapid Charge Pro и зарядки через USB-C. Цена начинается от 80 999 грн.