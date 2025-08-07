Ноутбуки Lenovo Legion 5 та LOQ 15 із OLED, RTX 5070 вже продаються в Україні за ціною від 51 тис. грн

Компанія Lenovo представила в Україні нові ігрові ноутбуки Legion 5, Legion Pro 5 та LOQ 15, оснащені процесорами Intel Core Ultra, відеокартами NVIDIA GeForce RTX 50-ї серії та OLED-дисплеями. Раніше цього тижня в Україні було анонсовано ноутбуки серії Yoga.

Lenovo LOQ 15 отримав 15,6-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю до 2560×1440 пікселів, частотою оновлення до 165 Гц та підтримкою G-SYNC. У максимальній конфігурації ноутбук оснащений процесором Intel Core i7-14700HX та відеокартою RTX 5070 з 8 ГБ пам’яті GDDR7. Місткість акумулятора становить 60 Вт·ч з підтримкою швидкого заряджання Super Rapid Charge – до 70% за 30 хвилин. Ціна стартує від 50999 грн.

Lenovo Legion 5 10-го покоління доступний як на платформах Intel, так і AMD. Топова версія оснащена Intel Core Ultra 9 275HX і RTX 5070, також доступні моделі з AMD Ryzen 7 і відеокартами RTX 5070 або RTX 5060. Ноутбук отримав 15,1-дюймовий OLED-дисплей WQXGA (2560×1600) з частотою Dolby Vision. Акумулятор – 80 Вт·год, зарядка до 70% за 30 хвилин. Ціна починається від 64999 грн.

Lenovo Legion Pro 5 оснащений 16-дюймовим OLED-дисплеєм WQXGA з частотою оновлення до 240 Гц, підтримкою HDR True Black 1000, Dolby Vision та Blue сертифікацією. Максимальна комплектація включає Intel Core i9-14900HX та RTX 5070 з 12 ГБ GDDR7, також доступні варіанти з AMD Ryzen 9 та Ryzen 7. Об’єм оперативної пам’яті DDR5-5600 – до 32 ГБ, SSD – до 2 ТБ. Система охолодження ColdFront 5.0 із Lenovo AI Engine+. Акумулятор на 80 Вт·ч, підтримка швидкого заряджання Super Rapid Charge Pro та заряджання через USB-C. Ціна починається від 80999 грн.