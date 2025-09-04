Ноутбук MAX16 на Intel Core i7-1260P и с тремя экранами оценили в $700

В Китае представили новый ноутбук, который выделяется необычным решением для увеличения рабочего пространства. Если ранее компании вроде ASUS выпускали серию Duo с дополнительным дисплеем под основным экраном, а Lenovo экспериментировала с выдвижными OLED-панелями и вертикальными дисплеями, то теперь один из производителей пошёл дальше и выпустил модель с тремя встроенными экранами.

Устройство получило название MAX16 Triple Screen Laptop. В основе конструкции лежит 16-дюймовый основной дисплей, к которому с обеих сторон крепятся два дополнительных экрана диагональю 10,5 дюймов. Они закреплены на шарнирах и складываются внутрь, полностью закрывая центральную панель. В разложенном состоянии площадь отображения эквивалентна диагонали примерно 29,5 дюйма, хотя между панелями остаются заметные рамки.

Ноутбук оснащается процессорами Intel Core 12-го поколения серии Alder Lake P, которые уже сняты с производства. На выбор предлагаются Core i7-1260P или Core i7-1270P. Конфигурация может включать до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и один накопитель PCIe 4.0. Также устройство получило аккумулятор ёмкостью 77 Вт·ч, вебкамеру на 1 Мп, сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и клавиатуру с подсветкой.

В корпус встроены один порт USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и USB-PD, три USB-A, видеовыход HDMI, разъём Ethernet и комбинированный аудиопорт 3,5 мм. В описании заявлена совместимость с внешними видеокартами, но отсутствие Thunderbolt, USB4 или OCuLink вызывает вопросы о реальной работе этой функции. Размеры устройства в сложенном виде составляют 374×261×28 мм, вес — 2,6 кг.

Стоимость базовой конфигурации с процессором Core i7-1260P начинается от 700 долларов, а версия с Core i7-1270P оценивается примерно в 1200 долларов.