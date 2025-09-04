Ноутбук MAX16 на Intel Core i7-1260P та з трьома екранами оцінили в $70004.09.25
У Китаї представили новий ноутбук, який вирізняється незвичайним рішенням для збільшення робочого простору. Якщо раніше компанії на кшталт ASUS випускали серію Duo з додатковим дисплеєм під основним екраном, а Lenovo експериментувала з висувними OLED-панелями та вертикальними дисплеями, то тепер один із виробників пішов далі та випустив модель із трьома вбудованими екранами.
Пристрій отримав назву MAX16 Triple Screen Laptop. В основі конструкції лежить 16-дюймовий основний дисплей, до якого з обох боків кріпляться два додаткові екрани діагоналлю 10,5 дюймів. Вони закріплені на шарнірах і складаються усередину, повністю закриваючи центральну панель. У розкладеному стані площа відображення еквівалентна діагоналі приблизно 29,5 дюйма, хоча між панелями залишаються помітні рамки.
Ноутбук оснащується процесорами Intel Core 12-го покоління серії Alder Lake P, які вже знято з виробництва. На вибір пропонуються Core i7-1260P або Core i7-1270P. Конфігурація може включати до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR4-3200 та один накопичувач PCIe 4.0. Також пристрій отримав акумулятор ємністю 77 Вт · год, вебкамеру на 1 Мп, сканер відбитків пальців, стереодинаміки та клавіатуру з підсвічуванням.
У корпус вбудовані один порт USB-C з підтримкою DisplayPort Alt Mode та USB-PD, три USB-A, відеовихід HDMI, роз’єм Ethernet та комбінований аудіопорт 3,5 мм. В описі заявлено сумісність із зовнішніми відеокартами, але відсутність Thunderbolt, USB4 або OCuLink викликає питання реальної роботи цієї функції. Розміри пристрою у складеному вигляді становлять 374×261×28 мм, вага – 2,6 кг.
Вартість базової конфігурації з процесором Core i7-1260P починається від 700 доларів, а версія з Core i7-1270P оцінюється приблизно 1200 доларів.
