Ноутбук Asus ProArt GoPro Edition для фанатов экшн камер начали продавать в Украине

Компания Asus объявила о старте продаж в Украине лимитированной серии ноутбуков-трансформеров ProArt GoPro Edition (PX13). Модель разработана в партнерстве с GoPro и ориентирована на профессиональную обработку видеоконтента, снятого в сложных и экстремальных условиях.

Устройство оснащено шарниром с раскрытием на 360 градусов, что позволяет использовать его как классический ноутбук или как планшет. Поставка ограничена рамками специальной серии.

Интеграция с экосистемой GoPro

Одной из ключевых особенностей Asus ProArt GoPro Edition стал фирменный сервис StoryCube — первое решение для Windows с поддержкой облачного хранилища GoPro и работы с 360-градусным видео. Приложение позволяет импортировать и систематизировать материалы напрямую из облака.

В оформлении устройства использованы элементы фирменного стиля GoPro: отдельная клавиша быстрого доступа, покрытие Black Metal и защитный чехол в комплекте.

Конфигурация и интерфейсы

В максимальной версии ноутбук комплектуется процессором AMD Ryzen AI Max+ 395 с графикой AMD, 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD-накопителем формата M.2 объёмом до 1 ТБ. Заявлена поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Набор портов включает:

USB 3.2 Gen 2 Type-A (до 10 Гбит/с);

два USB 4.0 Gen 3 Type-C (до 40 Гбит/с);

HDMI 2.1 FRL;

комбинированный аудиоразъём 3,5 мм;

разъём питания;

картридер microSD 4.0.

Дисплей и инструменты для работы с графикой

Ноутбук оснащён 13,3-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 2880 × 1800 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Пиковая яркость в режиме HDR достигает 500 нит. Производитель заявляет про 100% охват цветового пространства DCI-P3, а также наличие сертификатов VESA HDR True Black 500 и PANTONE Validated.

Поддержка стилуса по протоколу MPP 2.6 и контроллер Asus DialPad позволяют использовать устройство для точной работы в графических и видеоредакторах. В частности, через сенсорный интерфейс можно управлять параметрами инструментов, корректировать экспозицию и навигировать по таймлайну.

Цена и доступность

Asus ProArt GoPro Edition уже поступил в продажу в Украине по рекомендованной цене 159 999 грн в конфигурации с Ryzen AI Max+ 395, 128 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ.

Также доступна стандартная версия ProArt PX13 по рекомендованной цене 123 999 грн.