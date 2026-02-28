Ноутбук Asus ProArt GoPro Edition для фанів екшн камер почали продавати в Україні   

Ноутбук Asus ProArt GoPro Edition для фанів екшн камер почали продавати в Україні28.02.26
Компанія Asus оголосила про старт продажів в Україні лімітованої серії ноутбуків-трансформерів ProArt GoPro Edition (PX1). Модель розроблена в партнерстві з GoPro і орієнтована на професійну обробку відеоконтенту, знятого в складних та складних.
Пристрій оснащений шарніром з розкриттям на 360 градусів, що дозволяє використовувати його як класичний ноутбук або планшет. Постачання обмежене рамками спеціальної серії.
Інтеграція з екосистемою GoPro
Однією з ключових особливостей Asus ProArt GoPro Edition став фірмовий сервіс StoryCube – перше рішення для Windows із підтримкою хмарного сховища GoPro та роботи з 360-градусним відео. Додаток дозволяє імпортувати та систематизувати матеріали безпосередньо з хмари.
В оформленні пристрою використано елементи фірмового стилю GoPro: окрема клавіша швидкого доступу, покриття Black Metal та захисний чохол у комплекті.
Конфігурація та інтерфейси
У максимальній версії ноутбук комплектується процесором AMD Ryzen AI Max + 395 з графікою AMD, 128 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та SSD-накопичувачем формату M.2 об’ємом до 1 ТБ. Заявлено підтримку Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4.
Набір портів включає:
- USB 3.2 Gen 2 Type-A (до 10 Гбіт/с);
- два USB 4.0 Gen 3 Type-C (до 40 Гбіт/с);
- HDMI 2.1 FRL;
- комбінований аудіороз’єм 3,5 мм;
- роз’єм живлення;
- картридер microSD 4.0.
Дисплей та інструменти для роботи з графікою
Ноутбук оснащений 13,3-дюймовим сенсорним OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2880 × 1800 пікселів та частотою оновлення 60 Гц. Пікова яскравість у режимі HDR досягає 500 нит. Виробник заявляє про 100% охоплення колірного простору DCI-P3, а також наявність сертифікатів VESA HDR True Black 500 та PANTONE Validated.
Підтримка стілусу за протоколом MPP 2.6 та контролер Asus DialPad дозволяють використовувати пристрій для точної роботи у графічних та відеоредакторах. Зокрема, через сенсорний інтерфейс можна керувати параметрами інструментів, коригувати експозицію та навігувати таймлайном.
Ціна та доступність
Asus ProArt GoPro Edition вже надійшов у продаж в Україні за рекомендованою ціною 159 999 грн у конфігурації з Ryzen AI Max+ 395, 128 ГБ ОЗУ та SSD на 1 ТБ.
Також доступна стандартна версія ProArt PX13 за рекомендованою ціною 123 999 грн.
