  

Ноутбук Asus ProArt GoPro Edition для фанів екшн камер почали продавати в Україні

28.02.26

Asus ProArt GoPro Edition

 

Компанія Asus оголосила про старт продажів в Україні лімітованої серії ноутбуків-трансформерів ProArt GoPro Edition (PX1). Модель розроблена в партнерстві з GoPro і орієнтована на професійну обробку відеоконтенту, знятого в складних та складних.

 

Пристрій оснащений шарніром з розкриттям на 360 градусів, що дозволяє використовувати його як класичний ноутбук або планшет. Постачання обмежене рамками спеціальної серії.

 

Інтеграція з екосистемою GoPro

 

Однією з ключових особливостей Asus ProArt GoPro Edition став фірмовий сервіс StoryCube – перше рішення для Windows із підтримкою хмарного сховища GoPro та роботи з 360-градусним відео. Додаток дозволяє імпортувати та систематизувати матеріали безпосередньо з хмари.

 

В оформленні пристрою використано елементи фірмового стилю GoPro: окрема клавіша швидкого доступу, покриття Black Metal та захисний чохол у комплекті.

 

Asus ProArt GoPro Edition

 

Конфігурація та інтерфейси

 

У максимальній версії ноутбук комплектується процесором AMD Ryzen AI Max + 395 з графікою AMD, 128 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та SSD-накопичувачем формату M.2 об’ємом до 1 ТБ. Заявлено підтримку Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4.

 

Набір портів включає:

  • USB 3.2 Gen 2 Type-A (до 10 Гбіт/с);
  • два USB 4.0 Gen 3 Type-C (до 40 Гбіт/с);
  • HDMI 2.1 FRL;
  • комбінований аудіороз’єм 3,5 мм;
  • роз’єм живлення;
  • картридер microSD 4.0.

Asus ProArt GoPro Edition

 

Дисплей та інструменти для роботи з графікою

Ноутбук оснащений 13,3-дюймовим сенсорним OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2880 × 1800 пікселів та частотою оновлення 60 Гц. Пікова яскравість у режимі HDR досягає 500 нит. Виробник заявляє про 100% охоплення колірного простору DCI-P3, а також наявність сертифікатів VESA HDR True Black 500 та PANTONE Validated.

 

Підтримка стілусу за протоколом MPP 2.6 та контролер Asus DialPad дозволяють використовувати пристрій для точної роботи у графічних та відеоредакторах. Зокрема, через сенсорний інтерфейс можна керувати параметрами інструментів, коригувати експозицію та навігувати таймлайном.

 

Ціна та доступність

 

Asus ProArt GoPro Edition вже надійшов у продаж в Україні за рекомендованою ціною 159 999 грн у конфігурації з Ryzen AI Max+ 395, 128 ГБ ОЗУ та SSD на 1 ТБ.

 

Також доступна стандартна версія ProArt PX13 за рекомендованою ціною 123 999 грн.


