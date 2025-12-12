Nothing Phone (3a) Community Edition — лимитированная версия смартфона

Компания Nothing представила специальную версию своего доступного смартфона Phone (3a) – модель Phone (3a) Community Edition. Это лимитированная серия, созданная в сотрудничестве с фанатами бренда. Смартфон стал первым устройством Nothing с матовым, слегка затуманенным задним стеклом, а также получил несколько аппаратных и программных нововведений, предложенных победителями фанатского конкурса.

Обновленный дизайн

В основу версии Phone(3a) Community Edition легла цветовая схема, разработанная Emre Kayganacl. Устройство оформлено в насыщенном полупрозрачном синем цвете с зелеными и фиолетовыми акцентами, а рамка по периметру выполнена в белом. Ключевым визуальным элементом стало матовое стекло – такой материал раньше не применялся ни у Phone(1), ни у Phone(2), ни у Phone(3). Ранее смартфоны компании получали только глянцевое стекло или пластиковые панели, поэтому характер устройства и тактильные ощущения должны стать иными. Информация об изменениях технических характеристик по сравнению со стандартной моделью не приводится.

Программные нововведения

Пользователь Jad Zock разработал новый стиль часов для экрана блокировки и набор фирменных обоев, выполненных в той же сине-фиолетовой палитре.

Ambrogio Tacconi и Louis Aymond предложили аксессуар – настольную игру с кубиками, оформленную в стиле Nothing. Кубики поставляются в компактном кейсе, выполненном в визуальной манере матового стекла Community Edition.

Цена и доступность

Nothing планирует выпустить только 1000 смартфонов Phone (3a) Community Edition. Продажи начнутся 12 декабря на официальном сайте компании. Стоимость осталась такой же, как у стандартной версии, – £379 или €379. В комплект также включены игровые кубики.