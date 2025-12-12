Nothing Phone (3a) Community Edition – лімітована версія смартфона

Компанія Nothing представила спеціальну версію свого доступного смартфона Phone (3a) – модель Phone (3a) Community Edition. Це лімітована серія, створена у співпраці з фанатами бренду. Смартфон став першим пристроєм Nothing з матовим, трохи затуманеним заднім склом, а також отримав кілька апаратних та програмних нововведень, запропонованих переможцями фанатського конкурсу.

Оновлений дизайн

В основу версії Phone (3a) Community Edition лягла колірна схема, розроблена Emre Kayganacl. Пристрій оформлений у насиченому напівпрозорому синьому кольорі із зеленими та фіолетовими акцентами, а рамка по периметру виконана у білому. Ключовим візуальним елементом стало матове скло – такий матеріал раніше не застосовувався ні у Phone(1), ні Phone(2), ні Phone(3). Раніше смартфони компанії отримували лише глянсове скло або пластикові панелі, тому характер пристрою та тактильні відчуття мають стати іншими. Інформація про зміни технічних характеристик порівняно із стандартною моделлю не наводиться.

Програмні нововведення

Користувач Jad Zock розробив новий стиль годинника для екрану блокування та набір фірмових шпалер, виконаних у тій же синьо-фіолетовій палітрі.

Ambrogio Tacconi та Louis Aymond запропонували аксесуар – настільну гру з кубиками, оформлену у стилі Nothing. Кубики поставляються у компактному кейсі, виконаному у візуальній манері матового скла Community Edition.

Ціна та доступність

Nothing планує випустити лише 1000 смартфонів Phone (3a) Community Edition. Продаж розпочнеться 12 грудня на офіційному сайті компанії. Вартість залишилася такою ж, як у стандартної версії – £379 або €379. У комплект також включені ігрові кубики.