Nothing Ear (3) – первые TWS-наушники с микрофоном в зарядном кейсе19.09.25
Компания Nothing представила третье поколение своих флагманских TWS-наушников — Ear (3). Новинка сохранила фирменный прозрачный дизайн, но получила функции, которых раньше не было на рынке.
Впервые зарядный кейс наушников оснащён двумя микрофонами Super Mic и кнопкой Talk, что позволяет использовать его как гарнитуру. Во время звонка можно держать кейс у рта — звук будет считываться именно с него, обеспечивая чёткую передачу голоса даже в шумной обстановке. Кейс также работает как диктофон для записи голосовых заметок на Android-смартфоне.
Среди характеристик Nothing Ear (3): 12-мм драйверы с поддержкой Hi-Res LDAC и Static Spatial Audio, адаптивное шумоподавление до 45 дБ, Bluetooth 5.4 с радиусом подключения до 10 метров, поддержка костной проводимости для снижения шума ветра и игровой режим с задержкой до 120 мс. Время работы достигает 10 часов от одного заряда и до 38 часов вместе с кейсом.
Поддерживается быстрая зарядка — 70 минут через USB-C и 120 минут по беспроводной технологии. Сам кейс выполнен из переработанного алюминия.
Продажи начнутся 25 сентября 2025 года в чёрном и белом цветах. Цена — $179 / €170.
