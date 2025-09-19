Nothing Ear (3) – перші TWS-навушники з мікрофоном у зарядному кейсі19.09.25
Компанія Nothing представила третє покоління своїх флагманських TWS-навушників – Ear(3). Новинка зберегла прозорий фірмовий дизайн, але отримала функції, яких раніше не було на ринку.
Вперше зарядний кейс навушників оснащений двома мікрофонами Super Mic та кнопкою Talk, що дозволяє використовувати його як гарнітуру. Під час дзвінка можна тримати кейс біля рота – звук зчитуватиметься саме з нього, забезпечуючи чітку передачу голосу навіть у шумній обстановці. Кейс також працює як диктофон для запису голосових нотаток на Android-смартфоні.
Серед характеристик Nothing Ear (3): 12-мм драйвери з підтримкою Hi-Res LDAC та Static Spatial Audio, адаптивне шумозаглушення до 45 дБ, Bluetooth 5.4 з радіусом підключення до 10 метрів, підтримка кісткової провідності для зниження шуму вітру та ігровий режим. Час роботи досягає 10 годин від одного заряду до 38 годин разом з кейсом.
Підтримується швидка зарядка – 70 хвилин через USB-C та 120 хвилин за бездротовою технологією. Сам кейс виконаний із переробленого алюмінію.
Продаж розпочнеться 25 вересня 2025 року в чорному та білому кольорах. Ціна – $179 / €170.
