Норвежский магазин электроники подарит GTA 6 тем, кто родит ребенка в день выхода игры

Норвежский ритейлер электроники Komplett объявил о необычной акции, приуроченной к выходу Grand Theft Auto VI. Компания пообещала бесплатно выдать копию игры всем семьям, у которых ребенок появится на свет в день официального релиза — 19 ноября 2026 года.

Релиз после нескольких переносов

Ожидание новой части серии от Rockstar Games затянулось. Изначально проект планировали выпустить в конце 2025 года, затем дату сдвинули на 26 мая 2026-го. Позже релиз вновь перенесли — на 19 ноября 2026 года. На фоне слухов о масштабной летней маркетинговой кампании именно ноябрь сейчас выглядит наиболее вероятным окном выхода.

Пока поклонники франшизы обсуждают сроки, норвежский магазин решил привлечь внимание к событию нестандартным способом. Первые сообщения об акции появились на Reddit, где некоторые пользователи усомнились в ее подлинности, предположив, что изображение может быть сгенерировано. Однако позже компания подтвердила инициативу в своем аккаунте в Instagram.

В публикации ритейлер прямо указал, что это не шутка: если ребенок родится 19 ноября 2026 года, семья получит игру бесплатно. Формулировка сопровождалась намеком на то, что до релиза остается девять месяцев — и именно столько времени проходит с 19 февраля до обозначенной даты выхода.

Реакция пользователей и детали кампании

Рекламные материалы Komplett оформлены в ироничном ключе: на плакатах размещен слоган о «девяти месяцах до релиза» и подмигивающий смайлик. Такой подход быстро стал поводом для обсуждений в соцсетях.

На Reddit пользователи отреагировали серией шуток. Один из комментаторов предположил, что ребенок в такой ситуации может узнать, что его рождение совпало с датой выхода игры, а родители использовали декретный отпуск, чтобы провести время за виртуальными приключениями. Другие участники дискуссии заметили, что появление новорожденного в доме вряд ли оставит много свободного времени для игр, хотя нашлись и те, кто напомнил о продолжительном отпуске по уходу за ребенком в Норвегии, который может длиться около года.

Таким образом маркетинговая акция стала не только способом напомнить о дате выхода GTA 6, но и поводом для широкой онлайн-дискуссии. До релиза остается менее года. Ранее Rockstar уже демонстрировала отдельные элементы игрового процесса и предоставляла ранний доступ одному из тяжело больных поклонников серии, что указывает на продвинутую стадию разработки проекта.