Норвежский магазин электроники подарит GTA 6 тем, кто родит ребенка в день выхода игры  

Норвежский магазин электроники подарит GTA 6 тем, кто родит ребенка в день выхода игры21.02.26
Норвежский ритейлер электроники Komplett объявил о необычной акции, приуроченной к выходу Grand Theft Auto VI. Компания пообещала бесплатно выдать копию игры всем семьям, у которых ребенок появится на свет в день официального релиза — 19 ноября 2026 года.
Релиз после нескольких переносов
Ожидание новой части серии от Rockstar Games затянулось. Изначально проект планировали выпустить в конце 2025 года, затем дату сдвинули на 26 мая 2026-го. Позже релиз вновь перенесли — на 19 ноября 2026 года. На фоне слухов о масштабной летней маркетинговой кампании именно ноябрь сейчас выглядит наиболее вероятным окном выхода.
Пока поклонники франшизы обсуждают сроки, норвежский магазин решил привлечь внимание к событию нестандартным способом. Первые сообщения об акции появились на Reddit, где некоторые пользователи усомнились в ее подлинности, предположив, что изображение может быть сгенерировано. Однако позже компания подтвердила инициативу в своем аккаунте в Instagram.
В публикации ритейлер прямо указал, что это не шутка: если ребенок родится 19 ноября 2026 года, семья получит игру бесплатно. Формулировка сопровождалась намеком на то, что до релиза остается девять месяцев — и именно столько времени проходит с 19 февраля до обозначенной даты выхода.
Реакция пользователей и детали кампании
Рекламные материалы Komplett оформлены в ироничном ключе: на плакатах размещен слоган о «девяти месяцах до релиза» и подмигивающий смайлик. Такой подход быстро стал поводом для обсуждений в соцсетях.
На Reddit пользователи отреагировали серией шуток. Один из комментаторов предположил, что ребенок в такой ситуации может узнать, что его рождение совпало с датой выхода игры, а родители использовали декретный отпуск, чтобы провести время за виртуальными приключениями. Другие участники дискуссии заметили, что появление новорожденного в доме вряд ли оставит много свободного времени для игр, хотя нашлись и те, кто напомнил о продолжительном отпуске по уходу за ребенком в Норвегии, который может длиться около года.
Таким образом маркетинговая акция стала не только способом напомнить о дате выхода GTA 6, но и поводом для широкой онлайн-дискуссии. До релиза остается менее года. Ранее Rockstar уже демонстрировала отдельные элементы игрового процесса и предоставляла ранний доступ одному из тяжело больных поклонников серии, что указывает на продвинутую стадию разработки проекта.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
Logitech G выпустила новую игровую гарнитуру, предложившую хорошую эргономику, стабильное подключение и высокую автономность по вполне приемлемой цене. Расскажем о Logitech G G325 подробнее
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Норвежский магазин электроники подарит GTA 6 тем, кто родит ребенка в день выхода игры GTA игры
Норвежский ритейлер электроники Komplett объявил о необычной акции, приуроченной к выходу Grand Theft Auto VI. Компания пообещала бесплатно выдать копию игры всем семьям, у которых ребенок появится на свет в день официального релиза — 19 ноября 2026 года.
Самый доступный тариф lifecell можно бесплатно перенести от других операторов lifecell события в Украине тарифы
Украинский мобильный оператор lifecell расширил действие тарифа «Забота» на абонентов, воспользовавшихся услугой переноса номера (MNP) из других сетей
Норвежский магазин электроники подарит GTA 6 тем, кто родит ребенка в день выхода игры
Конференция Google I/O 2026 состоится 19-20 мая
Новая почта будет доставлять посылки из США совместно с UPS
Apple представит бюджетный смартфон iPhone 17e
В Китае физические кнопки в автомобилях станут обязательным требованием безопасности
LG Buds Plus xboom Buds Lite — новые наушники компании