 

Норвежский магазин электроники подарит GTA 6 тем, кто родит ребенка в день выхода игры

21.02.26

GTA 6

 

Норвежский ритейлер электроники Komplett объявил о необычной акции, приуроченной к выходу Grand Theft Auto VI. Компания пообещала бесплатно выдать копию игры всем семьям, у которых ребенок появится на свет в день официального релиза — 19 ноября 2026 года.

 

Релиз после нескольких переносов

 

Ожидание новой части серии от Rockstar Games затянулось. Изначально проект планировали выпустить в конце 2025 года, затем дату сдвинули на 26 мая 2026-го. Позже релиз вновь перенесли — на 19 ноября 2026 года. На фоне слухов о масштабной летней маркетинговой кампании именно ноябрь сейчас выглядит наиболее вероятным окном выхода.

 

Пока поклонники франшизы обсуждают сроки, норвежский магазин решил привлечь внимание к событию нестандартным способом. Первые сообщения об акции появились на Reddit, где некоторые пользователи усомнились в ее подлинности, предположив, что изображение может быть сгенерировано. Однако позже компания подтвердила инициативу в своем аккаунте в Instagram.

 

В публикации ритейлер прямо указал, что это не шутка: если ребенок родится 19 ноября 2026 года, семья получит игру бесплатно. Формулировка сопровождалась намеком на то, что до релиза остается девять месяцев — и именно столько времени проходит с 19 февраля до обозначенной даты выхода.

 

GTA 6

 

Реакция пользователей и детали кампании

 

Рекламные материалы Komplett оформлены в ироничном ключе: на плакатах размещен слоган о «девяти месяцах до релиза» и подмигивающий смайлик. Такой подход быстро стал поводом для обсуждений в соцсетях.

 

На Reddit пользователи отреагировали серией шуток. Один из комментаторов предположил, что ребенок в такой ситуации может узнать, что его рождение совпало с датой выхода игры, а родители использовали декретный отпуск, чтобы провести время за виртуальными приключениями. Другие участники дискуссии заметили, что появление новорожденного в доме вряд ли оставит много свободного времени для игр, хотя нашлись и те, кто напомнил о продолжительном отпуске по уходу за ребенком в Норвегии, который может длиться около года.

 

Таким образом маркетинговая акция стала не только способом напомнить о дате выхода GTA 6, но и поводом для широкой онлайн-дискуссии. До релиза остается менее года. Ранее Rockstar уже демонстрировала отдельные элементы игрового процесса и предоставляла ранний доступ одному из тяжело больных поклонников серии, что указывает на продвинутую стадию разработки проекта.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
900
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

17.02.26
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
views
64
comments 0
Logitech G G325

Logitech G выпустила новую игровую гарнитуру, предложившую хорошую эргономику, стабильное подключение и высокую автономность по вполне приемлемой цене. Расскажем о Logitech G G325 подробнее

17.02.26 | 22.00
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
02.02.26 | 05.04
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
21.02.26 | 15.19
Норвежский магазин электроники подарит GTA 6 тем, кто родит ребенка в день выхода игры  
GTA 6

Норвежский ритейлер электроники Komplett объявил о необычной акции, приуроченной к выходу Grand Theft Auto VI. Компания пообещала бесплатно выдать копию игры всем семьям, у которых ребенок появится на свет в день официального релиза — 19 ноября 2026 года.

21.02.26 | 10.41
Самый доступный тариф lifecell можно бесплатно перенести от других операторов   
lifecell new logo 2025

Украинский мобильный оператор lifecell расширил действие тарифа «Забота» на абонентов, воспользовавшихся услугой переноса номера (MNP) из других сетей

21.02.26 | 15.19
Норвежский магазин электроники подарит GTA 6 тем, кто родит ребенка в день выхода игры
21.02.26 | 10.41
Самый доступный тариф lifecell можно бесплатно перенести от других операторов
20.02.26 | 19.05
WordPress.com добавил помощника на базе ИИ для редактирования дизайна и контента
20.02.26 | 16.30
Новый смартфон Google Pixel 10a мало чем отличается от предшественника
20.02.26 | 13.07
Конференция Google I/O 2026 состоится 19-20 мая
20.02.26 | 10.09
Новая почта будет доставлять посылки из США совместно с UPS
20.02.26 | 07.10
Apple представит бюджетный смартфон iPhone 17e
19.02.26 | 18.50
В Китае физические кнопки в автомобилях станут обязательным требованием безопасности
19.02.26 | 16.41
Представлены новые ноутбуки Asus ExpertBook B3 G2 в диагоналях 14 и 16 дюймов
19.02.26 | 13.20
YouTube закрыл комментарии и описания видео для пользователей с блокировщиками рекламы
19.02.26 | 10.09
Meta закрывает сайт Messenger.com. Мессенджер теперь только в Facebook
19.02.26 | 07.11
Western Digital распродала все жесткие диски. Запасов 2026 года не осталось
18.02.26 | 20.26
Выгодно купить б/у Айфон или выбрать Айфон 16 Про: стратегия умной покупки
18.02.26 | 19.00
ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMTG игровой монитор, который может работать без ПК
18.02.26 | 16.30
LG Buds Plus xboom Buds Lite — новые наушники компании