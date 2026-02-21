Норвезький магазин електроніки подарує GTA 6 тим, хто народить дитину в день виходу гри

Норвезький ритейлер електроніки Komplett оголосив про незвичайну акцію, приурочену до виходу Grand Theft Auto VI. Компанія пообіцяла безкоштовно видати копію гри всім сім’ям, у яких дитина з’явиться на світ у день офіційного релізу – 19 листопада 2026 року.

Реліз після кількох переносів

Очікування нової частини серії від rockstar Games затяглося. Спочатку проект планували випустити наприкінці 2025 року, потім дату зрушили на 26 травня 2026 року. Пізніше реліз знову перенесли на 19 листопада 2026 року. На тлі чуток про масштабну літню маркетингову кампанію саме листопад зараз виглядає найвірогіднішим вікном виходу.

Поки шанувальники франшизи обговорюють терміни, норвезька крамниця вирішила привернути увагу до події нестандартним способом. Перші повідомлення про акцію з’явилися на Reddit, де деякі користувачі засумнівалися в її справжності, припустивши, що зображення може бути. Однак пізніше компанія підтвердила ініціативу у своєму акаунті в Instagram.

У публікації рітейлер прямо вказав, що це не жарт: якщо дитина народиться 19 листопада 2026, сім’я отримає гру безкоштовно. Формулювання супроводжувалося натяком на те, що до релізу залишається дев’ять місяців — і саме стільки часу проходить з 19 лютого до дати виходу.

Реакція користувачів та деталі кампанії

Рекламні матеріали Komplett оформлені в іронічному ключі: на плакатах розміщений слоган про «дев’ять місяців до релізу» і смайлик, що підморгує. Такий підхід швидко став приводом для обговорень у соцмережах.

На Reddit користувачі відреагували серією жартів. Один із коментаторів припустив, що дитина в такій ситуації може дізнатися, що її народження співпало з датою виходу гри, а батьки використали декретну відпустку, щоби провести час за віртуальними пригодами. Інші учасники дискусії зауважили, що поява новонародженого в будинку навряд чи залишить багато вільного часу для ігор, хоча знайшлися й ті, хто нагадав про тривалу відпустку для догляду за дитиною в Норвегії, яка може тривати близько року.

Таким чином, маркетингова акція стала не тільки способом нагадати про дату виходу GTA 6, але й приводом для широкої онлайн-дискусії. До релізу залишається менше року. Раніше Rockstar вже демонструвала окремі елементи ігрового процесу та надавала ранній доступ одному з тяжко хворих шанувальників серії, що вказує на просунуту стадію розробки проекту.