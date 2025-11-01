Nike показала первый кроссовок с электроприводом

Nike представила один из самых необычных проектов, созданных в своих научных лабораториях в Орегоне, — систему «обуви с приводом». Разработка, получившая название Project Amplify, создана совместно с компанией Dephy, специализирующейся на робототехнике. Её цель — помочь человеку ходить или бегать немного быстрее и при этом тратить меньше усилий.

Из чего состоит обувь с электромотором?

Основой системы служат высокотехнологичные кроссовки с карбоновой пластиной, к которым присоединяется роботизированный фиксатор для ноги. В этом модуле размещён электродвигатель, ремённая передача и аккумулятор, встроенный в манжету на щиколотке. Такая конструкция снижает нагрузку на мышцы во время ходьбы или бега, фактически подталкивая человека вперёд.

Если электронную часть снять, кроссовки превращаются в обычную беговую обувь. В Nike сравнивают Project Amplify с электровелосипедами, которые сделали поездки более лёгкими и доступными. Принцип тот же — технология помогает преодолевать большие расстояния без усталости.

Для кого эти кроссовки

Разработку не ориентируют на профессиональных спортсменов, стремящихся к рекордам. Новинка рассчитана на людей, которые бегут со скоростью около 6–7,5 километров в час. По словам представителей компании, устройство действует как «вторая пара икроножных мышц», облегчая подъём на склоны и делая ежедневные прогулки или пробежки менее утомительными.

Пока Nike не сообщает точную дату выхода новинки, однако подчёркивает, что планирует вывести Project Amplify на рынок в течение ближайших лет. Судя по масштабам проработки, проект не выглядит экспериментом — компания рассматривает его как серьёзный шаг в развитии категории «умных» и носимых устройств.

Тенденции робототехники

Тенденция к «усилению человека» с помощью робототехники становится всё заметнее. На заводах Hyundai, к примеру, рабочие уже используют экзоскелеты, которые помогают снижать нагрузку при выполнении задач над головой. Инженеры также тестируют «робо-штаны», способные трансформироваться в сиденье, чтобы облегчить работу стоя.

Кроме того, на рынке уже появились портативные экзоскелеты, напоминающие броню из фильмов о «Железном человеке». Модель Hypershell, стоимостью около 799 долларов, получила неоднозначные отзывы — обозреватели отмечают, что устройство выглядит необычно, но действительно выполняет заявленные функции.