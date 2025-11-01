Nike показала перший кросівок з електроприводом01.11.25
Nike представила один із найнезвичайніших проектів, створених у своїх наукових лабораторіях в Орегоні, — систему «взуття з приводом». Розробка, що отримала назву Project Amplify, створена спільно з компанією Dephy, що спеціалізується на робототехніці. Її мета – допомогти людині ходити або бігати трохи швидше і при цьому витрачати менше зусиль.
Що у взутті з електромотором?
Основою системи є високотехнологічні кросівки з карбоновою пластиною, до яких приєднується роботизований фіксатор для ноги. У цьому модулі розміщений електродвигун, ременна передача та акумулятор, вбудований у манжету на щиколотці. Така конструкція знижує навантаження на м’язи під час ходьби або бігу, фактично підштовхуючи людину вперед.
Якщо електронну частину зняти, кросівки перетворюються на звичайне бігове взуття. У Nike порівнюють Project Amplify з електровелосипедами, які зробили поїздки легшими та доступнішими. Принцип той самий — технологія допомагає долати великі відстані без утоми.
Для кого ці кросівки
Розробку не орієнтують на професійних спортсменів, які прагнуть рекордів. Новинка розрахована на людей, які біжать зі швидкістю близько 6–7,5 кілометрів на годину. За словами представників компанії, пристрій діє як “друга пара литкових м’язів”, полегшуючи підйом на схили і роблячи щоденні прогулянки або пробіжки менш стомливими.
Поки що Nike не повідомляє точну дату виходу новинки, проте підкреслює, що планує вивести Project Amplify на ринок протягом найближчих років. Судячи з масштабів опрацювання, проект не виглядає експериментом — компанія розглядає його як серйозний крок у розвитку категорії «розумних» пристроїв.
Тенденції робототехніки
Тенденція до «посилення людини» за допомогою робототехніки стає все помітнішою. На заводах Hyundai, наприклад, робітники вже використовують екзоскелети, які допомагають знижувати навантаження під час виконання завдань над головою. Інженери також тестують «робо-штани», здатні трансформуватись у сидіння, щоб полегшити роботу стоячи.
Крім того, на ринку вже з’явилися портативні екзоскелети, що нагадують броню з фільмів про «Залізну людину». Модель Hypershell, вартістю близько 799 доларів, отримала неоднозначні відгуки – оглядачі відзначають, що пристрій виглядає незвично, але справді виконує заявлені функції.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Ноутбук Acer Nitro V 17 ANV17-41 хоч і належить до класу ігрових, дає багато можливостей для повсякденних та робочих завдань. Це збалансоване рішення отримало збільшений дисплей 17,3 дюйма, що робить його не типовим представником геймерських машин. Розберемося докладніше
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Nike показала перший кросівок з електроприводом Nike одяг робот
Nike представила один із найнезвичайніших проектів, створених у своїх наукових лабораторіях в Орегоні, — систему «взуття з приводом»
Вчені створили штучне м’яке око з автофокусом наука розробка
Дослідники з Технологічного інституту Джорджії представили розробку м’якого роботизованого ока, яке здатне автоматично фокусуватися під впливом світла.
Nike показала перший кросівок з електроприводом
Вчені створили штучне м’яке око з автофокусом
Кур’єри Glovo подолали 331 млн км за 7 років роботи в Україні
Motorola Moto X70 Air – тонкий смартфон із захистом IP69
Ілон Маск запустив Grokipedia. Вона частково копіює Вікіпедію
Зробити замовлення у McDonald’s заздалегідь можна буде зі смартфона
LG випустила перший 6К-монітор з інтерфейсом Thunderbolt 5
Instagram додала історію переглядів для коротких відео Reels
Нові чіпи, старе маркування. AMD випускає процесори Ryzen 100 та 10
Бюджетні роботи пилососи відправляють детальні 3D-карти квартир та будинків на сервери до Китаю
Домен Twitter.com йде у небуття. Замість нього залишиться лише х.com