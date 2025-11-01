Nike показала перший кросівок з електроприводом

Nike представила один із найнезвичайніших проектів, створених у своїх наукових лабораторіях в Орегоні, — систему «взуття з приводом». Розробка, що отримала назву Project Amplify, створена спільно з компанією Dephy, що спеціалізується на робототехніці. Її мета – допомогти людині ходити або бігати трохи швидше і при цьому витрачати менше зусиль.

Що у взутті з електромотором?

Основою системи є високотехнологічні кросівки з карбоновою пластиною, до яких приєднується роботизований фіксатор для ноги. У цьому модулі розміщений електродвигун, ременна передача та акумулятор, вбудований у манжету на щиколотці. Така конструкція знижує навантаження на м’язи під час ходьби або бігу, фактично підштовхуючи людину вперед.

Якщо електронну частину зняти, кросівки перетворюються на звичайне бігове взуття. У Nike порівнюють Project Amplify з електровелосипедами, які зробили поїздки легшими та доступнішими. Принцип той самий — технологія допомагає долати великі відстані без утоми.

Для кого ці кросівки

Розробку не орієнтують на професійних спортсменів, які прагнуть рекордів. Новинка розрахована на людей, які біжать зі швидкістю близько 6–7,5 кілометрів на годину. За словами представників компанії, пристрій діє як “друга пара литкових м’язів”, полегшуючи підйом на схили і роблячи щоденні прогулянки або пробіжки менш стомливими.

Поки що Nike не повідомляє точну дату виходу новинки, проте підкреслює, що планує вивести Project Amplify на ринок протягом найближчих років. Судячи з масштабів опрацювання, проект не виглядає експериментом — компанія розглядає його як серйозний крок у розвитку категорії «розумних» пристроїв.

Тенденції робототехніки

Тенденція до «посилення людини» за допомогою робототехніки стає все помітнішою. На заводах Hyundai, наприклад, робітники вже використовують екзоскелети, які допомагають знижувати навантаження під час виконання завдань над головою. Інженери також тестують «робо-штани», здатні трансформуватись у сидіння, щоб полегшити роботу стоячи.

Крім того, на ринку вже з’явилися портативні екзоскелети, що нагадують броню з фільмів про «Залізну людину». Модель Hypershell, вартістю близько 799 доларів, отримала неоднозначні відгуки – оглядачі відзначають, що пристрій виглядає незвично, але справді виконує заявлені функції.