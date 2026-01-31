NexPhone работает сразу на Андроид, Linux и Windows 11  

NexPhone работает сразу на Андроид, Linux и Windows 1131.01.26
Американская компания Nex Computer представила NexPhone – уникальный смартфон, способный работать сразу с тремя операционными системами и выполнять роль полноценного ПК. Проект, который компания развивала с 2012 года и неоднократно откладывала из-за технических ограничений, получил коммерческую реализацию.
Три операционные системы в одном устройстве
NexPhone работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой NexOS, в которой можно запускать полноценный Linux (Debian). При подключении к монитору устройство может загружать Windows 11 (ARM), превращаясь в настольный компьютер. Такой подход делает смартфон универсальным инструментом для работы, разработки и повседневных задач.
Смартфон поддерживает настольный режим и совместим с фирменной док-станцией NexDock, превращающей его в мини-PC. Можно также подключать любые внешние мониторы, клавиатуры и мыши. Интерфейс Windows 11 в настольном режиме работает как на обычном PC, а мобильная оболочка напоминает переосмысленный стиль мобильной платформы Windows Phone с плитками и PWA-приложениями.
Технические характеристики NexPhone
По характеристикам NexPhone относится к среднему классу. Он оснащен чипсетом Qualcomm QCM6490, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти с поддержкой microSD. Аккумулятор имеет емкость 5000 мА·ч. Смартфон получил 6,58-дюймовый дисплей с разрешением 2403х1080 и частотой 120 Гц, поддерживает Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и имеет слот для SIM-карт. Основная камера включает сенсоры на 64 и 13 Мп, фронтальная – 10 Мп.
NexPhone стал одним из самых амбициозных устройств последних лет. Он объединяет смартфон, ноутбук и настольный PC в одном корпусе, предлагая пользователю гибкость выбора операционной системы и возможность заменить сразу несколько устройств. Компания также предлагает ознакомиться с начальным видением концепции видео 2012 года.
Дата выхода и цена
Nex Computer планирует выпустить NexPhone на мировой рынок в третьем квартале 2026 года. Все желающие уже могут внести предоплату в размере $199, после чего нужно будет доплатить еще $350. Смартфон будет поставляться с кабелем USB-C.
