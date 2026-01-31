NexPhone працює відразу на Андроїд, Linux та Windows 11  

NexPhone працює відразу на Андроїд, Linux та Windows 1131.01.26
Американська компанія Nex Computer представила NexPhone – унікальний смартфон, здатний працювати одразу з трьома операційними системами та виконувати роль повноцінного ПК. Проект, який компанія розвивала з 2012 року та неодноразово відкладала через технічні обмеження, отримав комерційну реалізацію.
Три операційні системи в одному пристрої
NexPhone працює під керуванням Android 16 із фірмовою оболонкою NexOS, в якій можна запускати повноцінний Linux (Debian). При підключенні до монітора пристрій може завантажувати Windows 11 (ARM), перетворюючись на настільний комп’ютер. Такий підхід робить смартфон універсальним інструментом для роботи, розробки та повсякденних завдань.
Смартфон підтримує настільний режим і сумісний з фірмовою док-станцією NexDock, що перетворює його на міні-PC. Можна також підключати будь-які зовнішні монітори, клавіатури та миші. Інтерфейс Windows 11 у настільному режимі працює як на звичайному PC, а мобільна оболонка нагадує переосмислений стиль мобільної платформи Windows Phone з плитками та PWA-додатками.
Технічні характеристики NexPhone
За характеристиками NexPhone належить до середнього класу. Він оснащений чіпсетом Qualcomm QCM6490, 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті з підтримкою microSD. Акумулятор має ємність 5000 мА · год. Смартфон отримав 6,58-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2403х1080 та частотою 120 Гц, підтримує Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 та має слот для SIM-карт. Основна камера включає сенсори на 64 та 13 Мп, фронтальна – 10 Мп.
NexPhone став одним із найамбіційніших пристроїв останніх років. Він об’єднує смартфон, ноутбук і настільний PC в одному корпусі, пропонуючи користувачеві гнучкість вибору операційної системи та можливість замінити відразу кілька пристроїв. Компанія також пропонує ознайомитись із початковим баченням концепції відео 2012 року.
Дата виходу та ціна
Nex Computer планує випустити NexPhone на світовий ринок у третьому кварталі 2026 року. Усі бажаючі вже можуть зробити передоплату у розмірі $199, після чого потрібно буде доплатити ще $350. Смартфон поставлятиметься з кабелем USB-C.
