Не только память. Блоки питания и системы охлаждения тоже подорожают

Рынок компьютерных компонентов снова демонстрирует тенденцию к удорожанию. После повышения стоимости оперативной памяти, накопителей, процессоров и видеокарт под угрозой роста цен оказались и другие категории. В ближайшее время могут подорожать блоки питания и процессорные системы охлаждения, о чем свидетельствует внутреннее сообщение одного из китайских дистрибьюторов, связанное с ростом цен на сырье.

Письмо дистрибьютора и ситуация со снабжением

Речь идет об обращении компании Guangzhou Xinhongzheng Electronic Technology Co., Ltd., разосланном партнерам и агентам. В документе отмечается, что в цепочке поставок существенно возросла стоимость ключевых материалов, в том числе меди, серебра и олова. В результате поставщики с 6 января прекратили принимать новые заказы по предварительным ценам, а все контракты, оформленные после этой даты, рассчитываются уже по обновленным тарифам.

Ожидаемый рост себестоимости

По оценкам компании, подорожание напрямую повлияет на себестоимость продукции. Стоимость производства блоков питания может возрасти на 6–10 процентов, а систем охлаждения для процессоров – на 6–8 процентов. В письме партнерам также рекомендуют как можно быстрее оформлять и резервировать заказы в течение января, поскольку их выполнение будет зависеть от складских запасов и приоритетов отгрузки.

Отмена акций и дальнейшее давление на цены

Отдельно в сообщении указано, что с 1 февраля компания полностью прекратит все промоакции. По возвращении к так называемому нормальному ценообразованию более 90 процентов позиций могут получить дополнительное повышение стоимости сверх базовой цены. Уровень этого подорожания, по оценкам, будет находиться в тех же пределах, что и раньше озвучены 6–10 процентов.

Возможные последствия для розничного рынка

Хотя реальное влияние на конечные розничные цены будет зависеть от конкретных каналов дистрибуции, китайские медиа предполагают, что повышение в магазинах может оказаться более ощутимым, чем ожидают покупатели. Также не исключается неравномерная доступность отдельных товаров, если производители и поставщики начнут предоставлять приоритет определенным заказам с учетом складских остатков и логистических возможностей.

Ограниченные подтверждения и оговорки

В то же время, подтвердить детали деятельности Guangzhou Xinhongzheng Electronic Technology Co., Ltd. из-за открытых источников не удалось. Также нет информации о прямой связи компании с известными глобальными брендами систем охлаждения. Поэтому это письмо следует рассматривать скорее как сигнал о возможном ценовом давлении в каналах поставки, а не как официальное подтверждение общего повышения цен по всей отрасли.