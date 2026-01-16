Не лише пам’ять. Блоки живлення та системи охолодження теж подорожчають

Ринок комп’ютерних компонентів знову показує тенденцію до подорожчання. Після підвищення вартості оперативної пам’яті, накопичувачів, процесорів та відеокарт під загрозою зростання цін виявилися й інші категорії. Найближчим часом можуть подорожчати блоки живлення та процесорні системи охолодження, про що свідчить внутрішнє сполучення одного з китайських дистриб’юторів, пов’язане із зростанням цін на сировину.

Лист дистриб’ютора та ситуація із постачанням

Йдеться про звернення компанії Guangzhou Xinhongzheng Electronic Technology Co., Ltd., розісланого партнерам та агентам. У документі наголошується, що у ланцюжку поставок суттєво зросла вартість ключових матеріалів, у тому числі міді, срібла та олова. Внаслідок цього постачальники з 6 січня припинили приймати нові замовлення за попередніми цінами, а всі контракти, оформлені після цієї дати, розраховуються вже за оновленими тарифами.

Очікуване зростання собівартості

За оцінками компанії, подорожчання безпосередньо вплине на собівартість продукції. Вартість виробництва блоків живлення може зрости на 6-10%, а систем охолодження для процесорів – на 6-8%. У листі партнерам також рекомендують якнайшвидше оформляти та резервувати замовлення протягом січня, оскільки їх виконання залежатиме від складських запасів та пріоритетів відвантаження.

Скасування акцій та подальший тиск на ціни

Окремо в повідомленні зазначено, що з 1 лютого компанія повністю припинить усі акції. Після повернення до так званого нормального ціноутворення понад 90 відсотків позицій можуть отримати додаткове підвищення вартості понад базову ціну. Рівень цього подорожчання, за оцінками, перебуватиме у тих самих межах, що й раніше озвучено 6–10 відсотків.

Можливі наслідки для роздрібного ринку

Хоча реальний вплив на кінцеві роздрібні ціни залежатиме від конкретних каналів дистрибуції, китайські медіа припускають, що підвищення в магазинах може виявитися відчутнішим, ніж очікують покупці. Також не виключається нерівномірна доступність окремих товарів, якщо виробники та постачальники почнуть надавати пріоритет певним замовленням з урахуванням складських залишків та логістичних можливостей.

Обмежені підтвердження та застереження

У той же час підтвердити деталі діяльності Guangzhou Xinhongzheng Electronic Technology Co., Ltd. через відкриті джерела не вдалося. Також немає інформації щодо прямого зв’язку компанії з відомими глобальними брендами систем охолодження. Тому цей лист слід розглядати як сигнал про можливий ціновий тиск у каналах поставки, а не як офіційне підтвердження загального підвищення цін по всій галузі.