Наушники Sennheiser HDB 630 получили в комплекте внешнюю звуковую карту

Компания Sennheiser представила HDB 630 — новые флагманские беспроводные наушники с 42-мм динамическими драйверами, изготовленными в Ирландии. Модель поддерживает воспроизведение звука 24 бит / 96 кГц через USB-C или Bluetooth 5.2 (aptX Adaptive).

В комплект входит донгл BDT 700, который фактически представляет собой внешнюю звуковую карту, добавляющую поддержку Hi-Res-аудио большинству смартфонов. Такой подход также позволяет гибко управлять настройками звука — эквалайзером, балансом каналов и другими параметрами — без потери качества.

Sennheiser HDB 630 оснащены активным шумоподавлением (ANC), обеспечивают до 60 часов работы и поддерживают быструю зарядку — 10 минут дают около 7 часов прослушивания. Амбушюры выполнены из японской кожи IDEATEX, в комплекте есть футляр и кабели.

Через приложение Smart Control Plus можно использовать параметрический эквалайзер, включать режим Crossfeed, а также делиться пользовательскими пресетами через QR-коды. Задержка — всего 30 мс, чего достаточно даже для игр. Также реализованы динамическая регулировка громкости, режим прозрачности и ANC.

В отличие от многих конкурентов, Sennheiser делает ставку не на усиленные басы, а на чистое, детализированное звучание с акцентом на вокал и средние частоты.

Донгл BDT 700 поддерживает технологию Auracast, что позволяет нескольким пользователям одновременно слушать один источник звука. Он совместим с кодеками aptX, aptX Adaptive Audio, aptX Lossless, SBC и LC3, а радиус действия достигает 50 метров.

Наушники Sennheiser HDB 630

Цена: €499,90 / $499,95.

Старт продаж: 21 октября 2025 года.

USB-C донгл отдельно: $59,95.