Навушники Sennheiser HDB 630 отримали в комплекті зовнішню звукову картку

Компанія Sennheiser представила HDB 630 – нові флагманські бездротові навушники з 42 мм динамічними драйверами, виготовленими в Ірландії. Модель підтримує відтворення звуку 24 біт/96 кГц через USB-C або Bluetooth 5.2 (aptX Adaptive).

У комплект входить донгл BDT 700, який фактично є зовнішньою звуковою картою, що додає підтримку Hi-Res-аудіо більшості смартфонів. Такий підхід також дозволяє гнучко керувати налаштуваннями звуку – еквалайзером, балансом каналів та іншими параметрами – без втрати якості.

Sennheiser HDB 630 оснащені активним шумозаглушенням (ANC), забезпечують до 60 годин роботи та підтримують швидку зарядку – 10 хвилин дають близько 7 годин прослуховування. Амбушюри виконані з японської шкіри IDEATEX, у комплекті є футляр та кабелі.

Через програму Smart Control Plus можна використовувати параметричний еквалайзер, включати режим Crossfeed, а також ділитися користувальницькими пресетами через QR-коди. Затримка – всього 30 мс, чого достатньо навіть для ігор. Також реалізовано динамічне регулювання гучності, режим прозорості та ANC.

На відміну від багатьох конкурентів, Sennheiser робить ставку не на посилені баси, а на чисте, деталізоване звучання з акцентом на вокал та середні частоти.

Донгл BDT 700 підтримує технологію Auracast, що дозволяє кільком користувачам одночасно слухати одне джерело звуку. Він сумісний із кодеками aptX, aptX Adaptive Audio, aptX Lossless, SBC та LC3, а радіус дії досягає 50 метрів.

Навушники Sennheiser HDB 630

Ціна: €499,90 / $499,95.

Старт продажів: 21 жовтня 2025 року.

USB-C донгл окремо: $59,95.