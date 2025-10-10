Навушники Sennheiser HDB 630 отримали в комплекті зовнішню звукову картку10.10.25
Компанія Sennheiser представила HDB 630 – нові флагманські бездротові навушники з 42 мм динамічними драйверами, виготовленими в Ірландії. Модель підтримує відтворення звуку 24 біт/96 кГц через USB-C або Bluetooth 5.2 (aptX Adaptive).
У комплект входить донгл BDT 700, який фактично є зовнішньою звуковою картою, що додає підтримку Hi-Res-аудіо більшості смартфонів. Такий підхід також дозволяє гнучко керувати налаштуваннями звуку – еквалайзером, балансом каналів та іншими параметрами – без втрати якості.
Sennheiser HDB 630 оснащені активним шумозаглушенням (ANC), забезпечують до 60 годин роботи та підтримують швидку зарядку – 10 хвилин дають близько 7 годин прослуховування. Амбушюри виконані з японської шкіри IDEATEX, у комплекті є футляр та кабелі.
Через програму Smart Control Plus можна використовувати параметричний еквалайзер, включати режим Crossfeed, а також ділитися користувальницькими пресетами через QR-коди. Затримка – всього 30 мс, чого достатньо навіть для ігор. Також реалізовано динамічне регулювання гучності, режим прозорості та ANC.
На відміну від багатьох конкурентів, Sennheiser робить ставку не на посилені баси, а на чисте, деталізоване звучання з акцентом на вокал та середні частоти.
Донгл BDT 700 підтримує технологію Auracast, що дозволяє кільком користувачам одночасно слухати одне джерело звуку. Він сумісний із кодеками aptX, aptX Adaptive Audio, aptX Lossless, SBC та LC3, а радіус дії досягає 50 метрів.
Навушники Sennheiser HDB 630
Ціна: €499,90 / $499,95.
Старт продажів: 21 жовтня 2025 року.
USB-C донгл окремо: $59,95.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Навушники Sennheiser HDB 630 отримали в комплекті зовнішню звукову картку Sennheiser навушники
Sennheiser HDB 630 оснащені активним шумозаглушенням (ANC), забезпечують до 60 годин роботи та підтримують швидку зарядку
E-Ink електронна книга BOOX P6 Pro може дзвонити та фотографувати E Ink смартфон
Компанія BOOX готує до випуску нову електронну книгу P6 Pro, яка вперше у серії отримає кольоровий eInk-дисплей
E-Ink електронна книга BOOX P6 Pro може дзвонити та фотографувати
Tag Heuer і New Balance випустили смарт годинник з фітнес-функціями та титановим корпусом
Верховна Рада України підтримала створення Кіберсил ЗСУ
Тариф Megogo Megopack Y включає передплату YouTube Premium
Геймер знайшов край світу Minecraft після 14 років пошуків
SWIFT створить свій блокчейн
Kia припиняє виробництво моделі Soul після 16 років
У WhatsApp можна буде резервувати унікальні нікнейми
OpenAI зробила багатомільярдне замовлення у AMD на процесори
Десятки ігор видалили зі Steam через вразливість рушія Unity
Розробник monobank залучив інвестицій на $1 млрд.
Нова колонка Google Home з ШІ Gemini коштує $99