Наушники Bose QuietComfort Ultra 2 получили обновленную систему шумоподавления и цену $449

Компания Bose представила обновленную версию своих флагманских полноразмерных наушников — QuietComfort Ultra 2. Новинка получила модернизированный дизайн и улучшенные функции для максимально комфортного и качественного прослушивания аудио.

Дизайн и комфорт

Bose QuietComfort Ultra 2 имеют переработанную конструкцию. Мягкие амбушюры и усиленное оголовье обеспечивают комфорт при многочасовом прослушивании. Для отделки корпуса применены премиальные материалы, что повышает общее впечатление от устройства.

Наушники доступны в классических цветах Black и White Smoke, а также в новых стильных оттенках Driftwood Sand и Midnight Violet, позволяя выбрать вариант под любой стиль.

Основные функции и улучшения

Bose реализовала несколько ключевых усовершенствований в QuietComfort Ultra 2. Главным новшеством стало адаптивное шумоподавление нового поколения, которое автоматически подстраивается под окружающую среду, обеспечивая оптимальную тишину даже в шумных условиях.

Наушники поддерживают аудио без потерь через USB-C и оснащены режимом Immersive Audio, создающим эффект присутствия и погружающим пользователя в объемное звучание.

Время автономной работы увеличено: с активным шумоподавлением наушники работают до 30 часов, без него — до 45 часов. Реализовано подключение через Bluetooth 5.4 с поддержкой aptX Adaptive и возможностью одновременного соединения с двумя устройствами. Кроме того, предусмотрена быстрая зарядка через USB-C и возможность прослушивания музыки во время подзарядки.

Еще одной новинкой стала функция Cinema Mode, повышающая четкость диалогов и делающая звучание голосов более реалистичным, что особенно актуально для любителей подкастов и аудиокниг.

Заключение

Bose QuietComfort Ultra 2 демонстрируют стремление компании сохранить лидирующие позиции на рынке премиальных наушников. Модель сочетает улучшенное шумоподавление, качественное аудио, длительное время автономной работы и высокий уровень комфорта.

Старт продаж запланирован на 2 октября, рекомендованная цена — $449. Предварительные заказы уже открыты.