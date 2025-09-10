Навушники Bose QuietComfort Ultra 2 отримали оновлену систему шумоподавлення та ціну $449

Компанія Bose представила оновлену версію своїх флагманських повнорозмірних навушників – QuietComfort Ultra 2. Новинка отримала модернізований дизайн та покращені функції для максимально комфортного та якісного прослуховування аудіо.

Дизайн та комфорт

Bose QuietComfort Ultra 2 мають перероблену конструкцію. М’які амбушури та посилене оголов’я забезпечують комфорт при багатогодинному прослуховуванні. Для обробки корпусу використані преміальні матеріали, що підвищує загальне враження від пристрою.

Навушники доступні у класичних кольорах Black та White Smoke, а також у нових стильних відтінках Driftwood Sand та Midnight Violet, дозволяючи вибрати варіант під будь-який стиль.

Основні функції та покращення

Bose реалізувала кілька ключових удосконалень у QuietComfort Ultra 2. Головним нововведенням стало адаптивне шумозаглушення нового покоління, яке автоматично підлаштовується під навколишнє середовище, забезпечуючи оптимальну тишу навіть у шумних умовах.

Навушники підтримують аудіо без втрат через USB-C і оснащені режимом Immersive Audio, що створює ефект присутності та занурює користувача в об’ємне звучання.

Час автономної роботи збільшено: з активним шумозаглушенням навушники працюють до 30 годин, без нього – до 45 годин. Реалізовано підключення через Bluetooth 5.4 з підтримкою aptX Adaptive та можливістю одночасного з’єднання з двома пристроями. Крім того, передбачена швидка зарядка через USB-C та можливість прослуховування музики під час підзарядки.

Ще однією новинкою стала функція Cinema Mode, що підвищує чіткість діалогів і робить звучання голосів більш реалістичним, що особливо актуально для любителів подкастів та аудіокниг.

Висновок

Bose QuietComfort Ultra 2 демонструє прагнення компанії зберегти лідируючі позиції на ринку преміальних навушників. Модель поєднує покращене шумозаглушення, якісне аудіо, тривалий час автономної роботи та високий рівень комфорту.

Старт продажів запланований на 2 жовтня, рекомендована ціна – $449. Попередні замовлення вже відкрито.