Навушники Bose QuietComfort Ultra 2 отримали оновлену систему шумоподавлення та ціну $44910.09.25
Компанія Bose представила оновлену версію своїх флагманських повнорозмірних навушників – QuietComfort Ultra 2. Новинка отримала модернізований дизайн та покращені функції для максимально комфортного та якісного прослуховування аудіо.
Дизайн та комфорт
Bose QuietComfort Ultra 2 мають перероблену конструкцію. М’які амбушури та посилене оголов’я забезпечують комфорт при багатогодинному прослуховуванні. Для обробки корпусу використані преміальні матеріали, що підвищує загальне враження від пристрою.
Навушники доступні у класичних кольорах Black та White Smoke, а також у нових стильних відтінках Driftwood Sand та Midnight Violet, дозволяючи вибрати варіант під будь-який стиль.
Основні функції та покращення
Bose реалізувала кілька ключових удосконалень у QuietComfort Ultra 2. Головним нововведенням стало адаптивне шумозаглушення нового покоління, яке автоматично підлаштовується під навколишнє середовище, забезпечуючи оптимальну тишу навіть у шумних умовах.
Навушники підтримують аудіо без втрат через USB-C і оснащені режимом Immersive Audio, що створює ефект присутності та занурює користувача в об’ємне звучання.
Час автономної роботи збільшено: з активним шумозаглушенням навушники працюють до 30 годин, без нього – до 45 годин. Реалізовано підключення через Bluetooth 5.4 з підтримкою aptX Adaptive та можливістю одночасного з’єднання з двома пристроями. Крім того, передбачена швидка зарядка через USB-C та можливість прослуховування музики під час підзарядки.
Ще однією новинкою стала функція Cinema Mode, що підвищує чіткість діалогів і робить звучання голосів більш реалістичним, що особливо актуально для любителів подкастів та аудіокниг.
Висновок
Bose QuietComfort Ultra 2 демонструє прагнення компанії зберегти лідируючі позиції на ринку преміальних навушників. Модель поєднує покращене шумозаглушення, якісне аудіо, тривалий час автономної роботи та високий рівень комфорту.
Старт продажів запланований на 2 жовтня, рекомендована ціна – $449. Попередні замовлення вже відкрито.
