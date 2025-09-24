Наушники Anker Soundcore Sleep A30 борятся с храпом24.09.25
Anker представила новые беспроводные наушники Soundcore Sleep A30, которые разработаны специально для сна и борьбы с храпом. Производитель заявляет, что это первые в мире «умные» наушники для сна с активным шумоподавлением.
Модель оснащена системой Smart ANC, которая адаптируется к внешним звукам и блокирует шумы, мешающие уснуть. Зарядный кейс встроенным микрофоном фиксирует храп и автоматически включает маскирующий аудиопоток, позволяя пользователю спать без пробуждений.
Еще одна особенность — технология AI Brainwave Audio. Она использует специально подобранные звуковые ритмы для расслабления и улучшения качества сна. Наушники отслеживают фазы сна, имеют умный будильник и набор сценариев для засыпания.
Каждый наушник весит всего 3 грамма и имеет эргономичную форму, рассчитанную на комфорт даже при боковом положении головы. Автономность достигает 9 часов, а с кейсом — до 45 часов. Soundcore Sleep A30 уже доступны для заказа по цене $230.
