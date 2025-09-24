Навушники Anker Soundcore Sleep A30 борються з хропінням

Anker представила нові бездротові навушники Soundcore Sleep A30, які розроблені спеціально для сну та боротьби з хропінням. Виробник заявляє, що це перші у світі «розумні» навушники для сну з активним шумопоглинанням.

Модель оснащена системою Smart ANC, яка адаптується до зовнішніх звуків та блокує шуми, що заважають заснути. Зарядний кейс вбудованим мікрофоном фіксує хропіння та автоматично включає маскуючий аудіопотік, дозволяючи користувачеві спати без пробуджень.

Ще одна особливість – технологія AI Brainwave Audio. Вона використовує спеціально підібрані звукові ритми для розслаблення та покращення якості сну. Навушники відстежують фази сну, мають розумний будильник та набір сценаріїв для засинання.

Кожен навушник важить лише 3 грами і має ергономічну форму, розраховану на комфорт навіть при бічному положенні голови. Автономність досягає 9 годин, а з кейсом – до 45 годин. Soundcore Sleep A30 вже доступні для замовлення за ціною $230.