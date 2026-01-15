NASA отправит астронавтов на Луну впервые за последние 50 лет

NASA завершает финальный этап подготовки миссии Artemis II — первого пилотируемого полета к Луне со времен программы Apollo, последняя из которых состоялась в 1972 году. Окно для запуска миссии открывается 6 февраля, однако точную дату старта агентство определит после проведения генеральной репетиции запуска и анализа ее результатов.

Вывод ракеты SLS на стартовую площадку

В настоящее время специалисты продолжают подготовку ракеты Space Launch System и корабля Orion к транспортировке на стартовую площадку 39B в Космическом центре Кеннеди. Перемещение комплекса от сборочного корпуса к пусковой платформе займет до двенадцати часов. По текущему графику транспортировка может начаться 17 января, если погодные условия окажутся благоприятными и в ходе финальных проверок не выявят новых технических ограничений.

Цели и продолжительность миссии Artemis II

Полет Artemis II рассчитан на десять суток. В состав экипажа NASA войдут четверо астронавтов, которым предстоит выполнить два оборота вокруг Земли. В ходе миссии основное внимание будет уделено проверке систем жизнеобеспечения и других ключевых компонентов корабля Orion в условиях пилотируемого полета, что станет важным этапом перед будущими лунными миссиями с посадкой на поверхность спутника.

Генеральная репетиция запуска

В январе НАСА планирует провести генеральную репетицию запуска, которая является обязательной частью предполетной подготовки. В ходе этой процедуры ракету полностью заправят криогенными компонентами топлива и отработают все этапы обратного отсчета. Полученные данные позволят специалистам убедиться в готовности систем к старту и принять окончательное решение о дате запуска миссии Artemis II.