NASA відправить астронавтів на Місяць вперше за останні 50 років  

NASA відправить астронавтів на Місяць вперше за останні 50 років15.01.26
NASA завершує фінальний етап підготовки місії Artemis II – першого пілотованого польоту до Місяця з часів програми Apollo, остання з яких відбулася 1972 року. Вікно для запуску місії відкривається 6 лютого, однак точну дату старту агентство визначить після проведення генеральної репетиції запуску та аналізу її результатів.
Виведення ракети SLS на стартовий майданчик
Наразі фахівці продовжують підготовку ракети Space Launch System та корабля Orion до транспортування на стартовий майданчик 39B у Космічному центрі Кеннеді. Переміщення комплексу від складального корпусу до пускової платформи триватиме до дванадцятої години. За поточним графіком транспортування може розпочатися 17 січня, якщо погодні умови виявляться сприятливими та під час фінальних перевірок не виявлять нових технічних обмежень.
Цілі та тривалість місії Artemis II
Політ Artemis II розрахований на десять діб. До складу екіпажу NASA увійдуть четверо астронавтів, які мають виконати два обороти навколо Землі. У ході місії основну увагу буде приділено перевірці систем життєзабезпечення та інших ключових компонентів корабля Orion в умовах пілотованого польоту, що стане важливим етапом перед майбутніми місячними місіями з посадкою на поверхню супутника.
Генеральна репетиція запуску
У січні НАСА планує провести генеральну репетицію запуску, яка є обов’язковою частиною передпольотної підготовки. У ході цієї процедури ракету повністю заправлять кріогенними компонентами палива та відпрацюють усі етапи зворотного відліку. Отримані дані дозволять фахівцям переконатися у готовності систем до старту та ухвалити остаточне рішення про дату запуску місії Artemis II.
