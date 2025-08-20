NASA и Google тестируют медицинский цифровой ассистент с ИИ для космонавтов

NASA совместно с Google приступили к испытаниям цифрового медицинского ассистента на базе искусственного интеллекта, который должен обеспечить автономную диагностику и лечение астронавтов во время дальних космических миссий.

Проект получил название CMO-DA (Crew Medical Officer – Digital Assistant) и является частью системы поддержки клинических решений (CDSS). Разработка ориентирована на миссии программы «Артемида», предусматривающие длительное пребывание экипажей на Луне и Марсе. В таких условиях связь с Землёй может задерживаться до 45 минут, что исключает консультации с врачами в реальном времени и делает невозможным быстрое возвращение на Землю.

ИИ-помощник обучен на медицинской литературе, связанной с космическими полётами, и применяет методы обработки естественного языка и машинного обучения для анализа состояния здоровья экипажа. По данным Google, первые результаты показывают, что система способна формировать достоверные диагнозы на основе описанных симптомов.

В настоящее время NASA и Google сотрудничают с медицинскими специалистами для дальнейших испытаний и доработки модели. Технология также может найти применение в изолированных районах Земли, где доступ к квалифицированной медпомощи ограничен.