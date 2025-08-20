NASA та Google тестують медичний цифровий асистент з ШІ для космонавтів20.08.25
NASA спільно з Google розпочали випробування цифрового медичного асистента на базі штучного інтелекту, який має забезпечити автономну діагностику та лікування астронавтів під час далеких космічних місій.
Проект отримав назву CMO-DA (Crew Medical Officer – Digital Assistant) та є частиною системи підтримки клінічних рішень (CDSS). Розробка орієнтована на місії програми «Артеміда», що передбачають тривале перебування екіпажів на Місяці та Марсі. У таких умовах зв’язок із Землею може затримуватися до 45 хвилин, що унеможливлює консультації з лікарями в реальному часі та унеможливлює швидке повернення на Землю.
ІІ-помічник навчений на медичній літературі, пов’язаної з космічними польотами, та застосовує методи обробки природної мови та машинного навчання для аналізу стану здоров’я екіпажу. За даними Google, перші результати показують, що система може формувати достовірні діагнози на основі описаних симптомів.
В даний час NASA та Google співпрацюють з медичними фахівцями для подальших випробувань та доопрацювання моделі. Технологія також може знайти застосування у ізольованих районах Землі, де доступ до кваліфікованої медичної допомоги обмежений.
