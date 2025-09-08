Набор Lego Звезда смерти за $1000 стал самым большим в истории компании

Lego спустя восемь лет после выпуска «Сокола Тысячелетия» из 7 541 деталей стоимостью 800 долларов представила новый набор — «Звезду Смерти», который впервые оценён в 1000 долларов.

Новая Звезда Смерти Лего имеет высоту 52,3 сантиметра, ширину 48 сантиметров и глубину более 38 сантиметров. В отличие от классической сферической формы, набор выполнен в виде вертикального среза, где воспроизведены ключевые эпизоды вселенной «Звёздных войн». Внутри представлены ангар с императорским шаттлом, прессом мусора, побег из блока AA-23, диспетчерская с дроидами R2-D2 и C-3PO, а также тронный зал, в котором разворачивается финальная дуэль Люка Скайуокера с Дартом Вейдером и Императором.

Всего набор включает 9023 детали и 38 минифигурок. Среди них — несколько версий Люка и Хана, а также шуточный элемент в виде штурмовика в джакузи.

Продажи начнутся 1 октября 2025 года для участников программы Lego Insiders, а с 4 октября набор появится в свободной продаже. Первые покупатели получат дополнительный комплект с Tie Fighter.

Несмотря на то, что «Звезда Смерти» не стала крупнейшим набором Lego по количеству деталей, именно она установила рекорд по цене и числу минифигурок.