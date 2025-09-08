Набор Lego Звезда смерти за $1000 стал самым большим в истории компании08.09.25
Lego спустя восемь лет после выпуска «Сокола Тысячелетия» из 7 541 деталей стоимостью 800 долларов представила новый набор — «Звезду Смерти», который впервые оценён в 1000 долларов.
Новая Звезда Смерти Лего имеет высоту 52,3 сантиметра, ширину 48 сантиметров и глубину более 38 сантиметров. В отличие от классической сферической формы, набор выполнен в виде вертикального среза, где воспроизведены ключевые эпизоды вселенной «Звёздных войн». Внутри представлены ангар с императорским шаттлом, прессом мусора, побег из блока AA-23, диспетчерская с дроидами R2-D2 и C-3PO, а также тронный зал, в котором разворачивается финальная дуэль Люка Скайуокера с Дартом Вейдером и Императором.
Всего набор включает 9023 детали и 38 минифигурок. Среди них — несколько версий Люка и Хана, а также шуточный элемент в виде штурмовика в джакузи.
Продажи начнутся 1 октября 2025 года для участников программы Lego Insiders, а с 4 октября набор появится в свободной продаже. Первые покупатели получат дополнительный комплект с Tie Fighter.
Несмотря на то, что «Звезда Смерти» не стала крупнейшим набором Lego по количеству деталей, именно она установила рекорд по цене и числу минифигурок.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Набор Lego Звезда смерти за $1000 стал самым большим в истории компании Lego
Продажи набора Lego Звезда смерти за $1000 начнутся 1 октября 2025 года для участников программы Lego Insiders, а с 4 октября набор появится в свободной продаже.
Электрический BMW iX3 имеет запас хода 800 км BMW автомобиль электротранспорт
BMW официально представила новый iX3 — первую серийную модель в рамках проекта Neue Klasse, которая знаменует собой новый этап стратегии компании в области электромобилей
Электрический BMW iX3 имеет запас хода 800 км
IFA 2025: Lenovo ThinkBook VertiFlex — ноутбук с поворотным дисплеем
Adobe Premiere выходит на iPhone и будет бесплатным
Honda Prelude нового поколения выйдет уже этой осенью
Побит мировой рекорд высоты полета на самолете с солнечными панелями
В Корее одиноким старикам раздают роботов
ChatGPT довел эксдиректора Yahoo до убийства и суицида
Приложение Instagram наконец-то появилось на Apple iPad
Представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra с Dimensity 9400+ и Dynamic AMOLED 2X
Acer на IFA 2025: Acer Swift 16 AI на процессорах Intel Panther Lake и обновление Predator Helios и Nitro V
Samsung представила две новые акустические системы на IFA 2025
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE уже можно купить в Украине