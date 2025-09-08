Набір Lego Зірка смерті за $1000 став найбільшим в історії компанії

Lego через вісім років після випуску “Сокола Тисячоліття” з 7541 деталей вартістю 800 доларів представила новий набір – “Зірку Смерті”, який вперше оцінений у 1000 доларів.

Нова Зірка Смерті Лего має висоту 52,3 сантиметри, ширину 48 сантиметрів та глибину понад 38 сантиметрів. На відміну від класичної сферичної форми, набір виконаний у вигляді вертикального зрізу, де відтворено ключові епізоди всесвіту «Зоряних війн». Усередині представлені ангар з імператорським шатлом, пресом сміття, втеча з блоку AA-23, диспетчерська з дроїдами R2-D2 та C-3PO, а також тронний зал, в якому розгортається фінальна дуель Люка Скайуокера з Дартом Вейдером та Імператором.

Усього набір включає 9023 деталі та 38 мініфігурок. Серед них кілька версій Люка і Хана, а також жартівливий елемент у вигляді штурмовика в джакузі.

Продаж розпочнеться 1 жовтня 2025 року для учасників програми Lego Insiders, а з 4 жовтня набір з’явиться у вільному продажу. Перші покупці отримають додатковий комплект із Tie Fighter.

Незважаючи на те, що «Зірка Смерті» не стала найбільшим набором Lego за кількістю деталей, саме вона встановила рекорд за ціною та кількістю мініфігурок.