На CES 2026 представлен первый в мире ультразвуковой кухонный нож для дома

17.01.26

C200 Ultrasonic

 

На выставке CES 2026, помимо огромного количества высокотехнологичных гаджетов и роботов, нашлось место и новинке, способной заинтересовать любителей кулинарии. Стартап Seattle Ultrasonics представил C200 Ultrasonic — первый в мире ультразвуковой кухонный нож, разработанный специально для бытового использования. Устройство сразу привлекло внимание посетителей благодаря технологии, которая заметно упрощает процесс нарезки продуктов.

 

Как работает технология ультразвука

 

Ключевая особенность C200 Ultrasonic — лезвие, которое вибрирует с частотой более 30 000 раз в секунду. Микровибрация создается за счет пьезоэлектрических кристаллов PZT-8, расширяющихся при подаче электрического тока. Амплитуда колебаний составляет всего 10–20 микрон, поэтому визуально она незаметна, а в руке ощущается лишь слабая пульсация.

 

По словам разработчиков, такая технология снижает трение между лезвием и продуктом, уменьшает прилипание и позволяет резать с заметно меньшим усилием. Особенно хорошо это проявляется при работе с мягкими и нежными продуктами, где удается добиться более ровного и аккуратного среза.

 

C200 Ultrasonic

 

Материалы и конструкция

 

C200 Ultrasonic изготовлен из японской стали AUS-10, закаленной до твердости 60 HRC. Благодаря этому нож остается полноценным кухонным инструментом даже при выключенном ультразвуковом режиме. Для активации вибрации на рукоятке предусмотрена отдельная кнопка.

 

Нож оснащен съемным аккумулятором емкостью 1100 мА·ч. Зарядка возможна как через USB-C, так и с помощью беспроводной зарядной плитки. Также устройство получило защиту от пыли и влаги по стандарту IP65, что важно для кухонного использования.

 

Цена и сроки выхода

 

Стоимость ультразвукового ножа C200 Ultrasonic составляет $400. Предзаказы уже открыты, а первые поставки покупателям ожидаются в марте 2026 года.


