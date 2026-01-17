На CES 2026 представлений перший у світі ультразвуковий кухонний ніж для дому

На виставці CES 2026, окрім величезної кількості високотехнологічних гаджетів та роботів, знайшлося місце і новинці, здатній зацікавити любителів кулінарії. Стартап Seattle Ultrasonics представив C200 Ultrasonic – перший у світі ультразвуковий кухонний ніж, розроблений спеціально для побутового використання. Пристрій одразу привернув увагу відвідувачів завдяки технології, яка помітно спрощує процес нарізування продуктів.

Як працює технологія ультразвуку

Ключова особливість C200 Ultrasonic – лезо, яке вібрує із частотою понад 30 000 разів на секунду. Мікровібрація створюється за рахунок п’єзоелектричних кристалів PZT-8, що розширюються під час подачі електричного струму. Амплітуда коливань становить лише 10-20 мікрон, тому візуально вона непомітна, а в руці відчувається лише слабка пульсація.

За словами розробників, така технологія знижує тертя між лезом та продуктом, зменшує прилипання та дозволяє різати з помітно меншим зусиллям. Особливо добре це проявляється при роботі з м’якими та ніжними продуктами, де вдається досягти більш рівного та акуратного зрізу.

Матеріали та конструкція

C200 Ultrasonic виготовлений із японської сталі AUS-10, загартованої до твердості 60 HRC. Завдяки цьому ніж залишається повноцінним кухонним інструментом навіть при вимкненому ультразвуковому режимі. Для активації вібрації на ручці передбачена окрема кнопка.

Ніж оснащений акумулятором, що знімається, ємністю 1100 мА·ч. Заряджання можливе як через USB-C, так і за допомогою бездротової зарядної плитки. Також пристрій отримав захист від пилу та вологи за стандартом IP65, що важливо для кухонного використання.

Ціна та строки виходу

Вартість ультразвукового ножа C200 Ultrasonic складає $400. Замовлення вже відкрито, а перші поставки покупцям очікуються у березні 2026 року.