MWC 2026: Tecno показала смартфон Pova Neon с неоновой подсветкой и панелью AI E Ink

На выставке MWC 2026 компания представила два экспериментальных смартфона с акцентом на внешний вид корпуса. Речь идет о Pova Neon с настоящей неоновой подсветкой и прототипе AI E Ink с цветной электронной панелью на задней крышке. О разработках сообщает The Verge.

Tecno Pova Neon: неоновая подсветка в корпусе

В модели Pova Neon используется не имитация свечения с помощью светодиодов, а технология на основе ионизированного инертного газа. По заявлению Tecno, это позволяет получить характерный «неоновый» эффект непосредственно в корпусе устройства.

Компания подчеркивает, что подсветка интегрирована в конструкцию смартфона, а не выполнена в виде декоративной LED-полосы. Технические параметры — энергопотребление и влияние на толщину корпуса — не раскрываются.

AI EInk: цветная электронная панель

Второй концепт — AI EInk — оснащен задней панелью из цветной электронной бумаги. Она способна менять оттенок в реальном времени.

Пользователь может выбрать цвет вручную или задействовать камеру: система анализирует окружающие объекты или одежду и подстраивает оформление корпуса под них. Фактически речь идет о динамическом изменении внешнего вида смартфона без смены чехлов или панелей.

Обе модели остаются демонстрационными образцами. Информации о сроках возможного запуска в серийное производство Tecno не предоставляет.