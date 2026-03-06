   

MWC 2026: Tecno показала смартфон Pova Neon з неоновим підсвічуванням та панеллю AI E Ink

06.03.26

Tecno Pova Neon

 

На виставці MWC 2026 компанія представила два експериментальні смартфони з акцентом на зовнішній вигляд корпусу. Йдеться про Pova Neon зі справжнім неоновим підсвічуванням і прототипом AI E Ink з кольоровою електронною панеллю на задній кришці. Про розробки повідомляє The Verge.

 

Tecno Pova Neon: неонове підсвічування в корпусі

 

У моделі Pova Neon використовується не імітація світла за допомогою світлодіодів, а технологія на основі іонізованого інертного газу. За заявою Tecno, це дозволяє отримати характерний неоновий ефект безпосередньо в корпусі пристрою.

 

Компанія підкреслює, що підсвічування інтегроване в конструкцію смартфона, а не виконане у вигляді декоративної LED-смуги. Технічні параметри – енергоспоживання та вплив на товщину корпусу – не розкриваються.

 

Tecno Pova Neon

 

AI EInk: кольорова електронна панель

 

Другий концепт – AI EInk – оснащений задньою панеллю з кольорового електронного паперу. Вона здатна змінювати відтінок у реальному часі.

 

Користувач може вибрати колір вручну або використовувати камеру: система аналізує навколишні об’єкти або одяг і підлаштовує оформлення корпусу під них. Фактично йдеться про динамічну зміну зовнішнього вигляду смартфона без зміни чохлів чи панелей.

 

Обидві моделі залишаються демонстраційними зразками. Інформацію про терміни можливого запуску в серійне виробництво Tecno не надає.

 

