MSI PC Trident AS с Intel Core Ultra 7, RTX 5060 Ti и 32 ГБ ОЗУ стоит почти $2k

MSI представила обновлённую версию компактного настольного компьютера Trident AS, который получил современное аппаратное оснащение в корпусе объёмом всего 10 литров.

Оснащение MSI PC Trident AS

В основе новинки — 20-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 265F, построенный на архитектуре Meteor Lake. Он сочетает восемь производительных и двенадцать энергоэффективных ядер, а также оснащён встроенным нейропроцессором для выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом. За графику отвечает NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти, также доступна версия с RTX 5060 на 8 ГБ.

MSI PC Trident AS оборудован 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и твердотельным накопителем на 1 ТБ. Внутри установлены материнская плата MSI B860M и блок питания мощностью 500 Вт, обеспечивающий стабильную работу системы.

Корпус и порты

Корпус выполнен в минималистичном стиле, оснащён боковой панелью из закалённого стекла и RGB-подсветкой. Габариты устройства составляют 396,6 × 137 × 410 мм, что делает его удобным для размещения на рабочем столе или в ограниченном пространстве.

Набор интерфейсов включает HDMI, DisplayPort, USB 3.2, USB-C, а также поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Конструкция предусматривает возможность апгрейда, что позволяет пользователю самостоятельно заменять память или накопители.

Продажи стартовали в Китае. Версия с RTX 5060 оценивается примерно в $1625, а модель с RTX 5060 Ti — около $1850.