MSI PC Trident AS с Intel Core Ultra 7, RTX 5060 Ti и 32 ГБ ОЗУ стоит почти $2k06.11.25
MSI представила обновлённую версию компактного настольного компьютера Trident AS, который получил современное аппаратное оснащение в корпусе объёмом всего 10 литров.
Оснащение MSI PC Trident AS
В основе новинки — 20-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 265F, построенный на архитектуре Meteor Lake. Он сочетает восемь производительных и двенадцать энергоэффективных ядер, а также оснащён встроенным нейропроцессором для выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом. За графику отвечает NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти, также доступна версия с RTX 5060 на 8 ГБ.
MSI PC Trident AS оборудован 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и твердотельным накопителем на 1 ТБ. Внутри установлены материнская плата MSI B860M и блок питания мощностью 500 Вт, обеспечивающий стабильную работу системы.
Корпус и порты
Корпус выполнен в минималистичном стиле, оснащён боковой панелью из закалённого стекла и RGB-подсветкой. Габариты устройства составляют 396,6 × 137 × 410 мм, что делает его удобным для размещения на рабочем столе или в ограниченном пространстве.
Набор интерфейсов включает HDMI, DisplayPort, USB 3.2, USB-C, а также поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Конструкция предусматривает возможность апгрейда, что позволяет пользователю самостоятельно заменять память или накопители.
Продажи стартовали в Китае. Версия с RTX 5060 оценивается примерно в $1625, а модель с RTX 5060 Ti — около $1850.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Топ планшетов для игр, обучения и работы
О семи самых интересных планшетах года, среди которых три бюджетных модели с оптимальным соотношением цены и возможностей, а также четыре мощных устройства, ориентированных на профессиональное использование.
Топ планшетов для игр, обучения и работы
Лучшие игровые ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX 50
Сравнение компактных флагманских смартфонов. Чей «компакт» лучше?
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
MSI PC Trident AS с Intel Core Ultra 7, RTX 5060 Ti и 32 ГБ ОЗУ стоит почти $2k MSI компьютер
MSI PC Trident AS оборудован Intel Core Ultra 7 265F, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и SSD на 1 ТБ
Игровые мониторы AOC с матрицами QD-OLED поддерживают частоту до 360 Гц AOC монитор
AOC анонсировала две 27-дюймовые модели Q27G4ZDR и Q27G4SDR, которые получили панели с высоким контрастом, быстрым отзывом и частотой обновления 240 Гц и 360 Гц
Верховная Рада поддержала законопроект который повысит скорость интернета в Украине
Moto G 67 Power — защищенный смартфон с увеличенной батареей
Google Translate получит быстрый и точный режимы
Смартфон Bigme HiBreak S с E Ink экраном стоит $280
Google Maps получит режим экономии заряда
Браузер Google Chrome не будет открывать сайты без HTTPS c 2026 года
Минидрон DJI Neo 2 получил лидар и съемку видео в 4K
Meta скачала 2400 порнофильмов для обучения ИИ
Кнопка Нравится в YouTube получит дополнительные варианты анимаций
Браузер Samsung вышел на Windows