MSI представила оновлену версію компактного настільного комп’ютера Trident AS, який отримав сучасне обладнання в корпусі об’ємом всього 10 літрів.
Обладнання MSI PC Trident AS
В основі новинки – 20-ядерний процесор Intel Core Ultra 7 265F, побудований на архітектурі Meteor Lake. Він поєднує вісім продуктивних та дванадцять енергоефективних ядер, а також оснащений вбудованим нейропроцесором для виконання завдань, пов’язаних із штучним інтелектом. За графіку відповідає NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti з 16 ГБ відеопам’яті, також є версія з RTX 5060 на 8 ГБ.
MSI PC Trident AS обладнаний 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 з частотою 5600 МГц та твердотільних накопичувачів на 1 ТБ. Усередині встановлені материнська плата MSI B860M та блок живлення потужністю 500 Вт, що забезпечує стабільну роботу системи.
Корпус та порти
Корпус виконаний у мінімалістичному стилі, оснащений бічною панеллю із загартованого скла та RGB-підсвічуванням. Габарити пристрою становлять 396,6×137×410 мм, що робить його зручним для розміщення на робочому столі або в обмеженому просторі.
Набір інтерфейсів включає HDMI, DisplayPort, USB 3.2, USB-C, а також підтримку Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Конструкція передбачає можливість апгрейду, що дозволяє користувачеві самостійно замінювати пам’ять чи накопичувачі.
Продаж стартував у Китаї. Версія з RTX 5060 оцінюється приблизно $1625, а модель з RTX 5060 Ti – близько $1850.
