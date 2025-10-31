Motorola Moto X70 Air — тонкий смартфон с защитой IP6931.10.25
Motorola представила ультратонкий смартфон Moto X70 Air — первую модель новой линейки Air, в которой компания делает акцент на минималистичном дизайне и высокой производительности.
Устройство выделяется сочетанием компактности и защищенности: заявлены стандарты IP68 и IP69, а также соответствие военно-промышленной сертификации MIL-STD-810H. При толщине корпуса 5,99 мм и массе 159 граммов модель позиционируется как одна из самых тонких среди тех, что рассчитаны на работу в сложных условиях.
Характеристики Moto X70 Air
Moto X70 Air оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K (2712×1220 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит, благодаря чему картинка остаётся чёткой даже при сильном внешнем освещении. Поверх екрану використано захисне скло Corning Gorilla Glass 7i, корпус виготовлений із алюмінієвого сплаву.
В смартфоне установлен чипсет Snapdragon 7 Gen 4 с видеопроцессором Adreno 722. Конфигурации включают 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 3.1 ёмкостью 256 или 512 ГБ. Питание обеспечивается аккумулятором на 4800 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 68 Вт. Программная основа — Android 16. Предусмотрены Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и разъём USB-C 3.1.
Камеры Moto X70 Air
Фотосистема включает основной 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с углом обзора 120 градусов. Фронтальная камера также получила разрешение 50 МП и может записывать видео в 4K. Поддерживаются Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и аудиотехнология Dolby Atmos.
В Китае смартфон уже доступен для предзаказа по цене, эквивалентной 365 долларам за версию 12/256 ГБ и 410 долларам за модификацию 12/512 ГБ. Ожидается, что на международном рынке модель выйдет под названием Motorola Edge 70, а её релиз намечен на 5 ноября 2025 года.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Ноутбук Acer Nitro V 17 ANV17-41 хотя и принадлежит к классу игровых, дает много возможностей для повседневных и рабочих задач. Это сбалансированное решение получило увеличенный дисплей 17,3 дюйма, что уже делает его не типичным представителем геймерских машин. Разберемся детальнее
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Motorola Moto X70 Air — тонкий смартфон с защитой IP69 Motorola смартфон
Moto X70 Air оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K (2712×1220 пикселей), частотой обновления 120 Гц
Илон Маск запустил Grokipedia. Она частично копирует Википедию Илон Маск интернет искусственный интеллект
Илон Маск и его компания xAI объявили о запуске первой бета-версии Grokipedia – проекта, который позиционируется как альтернатива Wikipedia с усиленной ролью искусственного интеллекта.
Motorola Moto X70 Air — тонкий смартфон с защитой IP69
Илон Маск запустил Grokipedia. Она частично копирует Википедию
Сделать заказ в McDonald’s заранее можно будет со смартфона
LG выпустила первый 6К-монитор с интерфейсом Thunderbolt 5
Instagram добавила историю просмотров для коротких видео Reels
Смартфоны OnePlus 15 и Ace 6 оснащены экранами 165 Гц и аккумуляторами под 8000 мАч
Умные часы Garmin D2 Air X15 для пилотов имеют автономность 10 дней
Бюджетные роботы пылесосы отправляют детальные 3D-карты квартир и домов на сервера в Китай
Домен Twitter.com идет в небытие. Вместо него останется только х.com
Китай представил свой аналог прошивки UBIOS для замены UEFI