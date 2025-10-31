Motorola Moto X70 Air — тонкий смартфон с защитой IP69

Motorola представила ультратонкий смартфон Moto X70 Air — первую модель новой линейки Air, в которой компания делает акцент на минималистичном дизайне и высокой производительности.

Устройство выделяется сочетанием компактности и защищенности: заявлены стандарты IP68 и IP69, а также соответствие военно-промышленной сертификации MIL-STD-810H. При толщине корпуса 5,99 мм и массе 159 граммов модель позиционируется как одна из самых тонких среди тех, что рассчитаны на работу в сложных условиях.

Характеристики Moto X70 Air

Moto X70 Air оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K (2712×1220 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит, благодаря чему картинка остаётся чёткой даже при сильном внешнем освещении. Поверх екрану використано захисне скло Corning Gorilla Glass 7i, корпус виготовлений із алюмінієвого сплаву.

В смартфоне установлен чипсет Snapdragon 7 Gen 4 с видеопроцессором Adreno 722. Конфигурации включают 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 3.1 ёмкостью 256 или 512 ГБ. Питание обеспечивается аккумулятором на 4800 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 68 Вт. Программная основа — Android 16. Предусмотрены Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и разъём USB-C 3.1.

Камеры Moto X70 Air

Фотосистема включает основной 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с углом обзора 120 градусов. Фронтальная камера также получила разрешение 50 МП и может записывать видео в 4K. Поддерживаются Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и аудиотехнология Dolby Atmos.

В Китае смартфон уже доступен для предзаказа по цене, эквивалентной 365 долларам за версию 12/256 ГБ и 410 долларам за модификацию 12/512 ГБ. Ожидается, что на международном рынке модель выйдет под названием Motorola Edge 70, а её релиз намечен на 5 ноября 2025 года.