Motorola Moto X70 Air – тонкий смартфон із захистом IP6931.10.25
Motorola представила ультратонкий смартфон Moto X70 Air – першу модель нової лінійки Air, в якій компанія наголошує на мінімалістичному дизайні та високій продуктивності.
Пристрій виділяється поєднанням компактності та захищеності: заявлені стандарти IP68 та IP69, а також відповідність військово-промислової сертифікації MIL-STD-810H. При товщині корпусу 5,99 мм і масі 159 г модель позиціонується як одна з найтонших серед тих, що розраховані на роботу в складних умовах.
Характеристики Moto X70 Air
Moto X70 Air оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1.5K (2712×1220 пікселів), частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 4500 ніт, завдяки чому картинка залишається чіткою навіть при сильному зовнішності. Поверх екрану використано захисне скло Corning Gorilla Glass 7i, корпус виготовлений із алюмінієвого сплаву.
У смартфоні встановлений чіпсет Snapdragon 7 Gen 4 з відеопроцесором Adreno 722. Конфігурації включають 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувач UFS 3.1 ємністю 256 або 512 ГБ. Живлення забезпечується акумулятором на 4800 мА·год із підтримкою провідної зарядки потужністю 68 Вт. Програмна основа – Android 16. Передбачені Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та роз’єм USB-C 3.1.
Камери Moto X70 Air
Фотосистема включає основний 50-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією та 50-мегапіксельну надширококутну камеру з кутом огляду 120 градусів. Фронтальна камера також отримала роздільну здатність 50 МП і може записувати відео в 4K. Підтримуються Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 та аудіотехнологія Dolby Atmos.
У Китаї смартфон вже доступний для замовлення за ціною, еквівалентною 365 доларам за версію 12/256 ГБ і 410 доларам за модифікацію 12/512 ГБ. Очікується, що на міжнародному ринку модель вийде за назвою Motorola Edge 70, а її реліз заплановано на 5 листопада 2025 року.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Ноутбук Acer Nitro V 17 ANV17-41 хоч і належить до класу ігрових, дає багато можливостей для повсякденних та робочих завдань. Це збалансоване рішення отримало збільшений дисплей 17,3 дюйма, що робить його не типовим представником геймерських машин. Розберемося докладніше
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Motorola Moto X70 Air – тонкий смартфон із захистом IP69 Motorola смартфон
Moto X70 Air оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1.5K (2712×1220 пікселів), частотою оновлення 120 Гц
Ілон Маск запустив Grokipedia. Вона частково копіює Вікіпедію Ілон Маск інтернет штучний інтелект
Ілон Маск та його компанія xAI оголосили про запуск першої бета-версії Grokipedia – проекту, який позиціонується як альтернатива Wikipedia з посиленою роллю штучного інтелекту.
Motorola Moto X70 Air – тонкий смартфон із захистом IP69
Ілон Маск запустив Grokipedia. Вона частково копіює Вікіпедію
Зробити замовлення у McDonald’s заздалегідь можна буде зі смартфона
LG випустила перший 6К-монітор з інтерфейсом Thunderbolt 5
Instagram додала історію переглядів для коротких відео Reels
Нові чіпи, старе маркування. AMD випускає процесори Ryzen 100 та 10
Бюджетні роботи пилососи відправляють детальні 3D-карти квартир та будинків на сервери до Китаю
Домен Twitter.com йде у небуття. Замість нього залишиться лише х.com
Китай представив свій аналог прошивки UBIOS для заміни UEFI