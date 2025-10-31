Motorola Moto X70 Air – тонкий смартфон із захистом IP69

Motorola представила ультратонкий смартфон Moto X70 Air – першу модель нової лінійки Air, в якій компанія наголошує на мінімалістичному дизайні та високій продуктивності.

Пристрій виділяється поєднанням компактності та захищеності: заявлені стандарти IP68 та IP69, а також відповідність військово-промислової сертифікації MIL-STD-810H. При товщині корпусу 5,99 мм і масі 159 г модель позиціонується як одна з найтонших серед тих, що розраховані на роботу в складних умовах.

Характеристики Moto X70 Air

Moto X70 Air оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1.5K (2712×1220 пікселів), частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 4500 ніт, завдяки чому картинка залишається чіткою навіть при сильному зовнішності. Поверх екрану використано захисне скло Corning Gorilla Glass 7i, корпус виготовлений із алюмінієвого сплаву.

У смартфоні встановлений чіпсет Snapdragon 7 Gen 4 з відеопроцесором Adreno 722. Конфігурації включають 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувач UFS 3.1 ємністю 256 або 512 ГБ. Живлення забезпечується акумулятором на 4800 мА·год із підтримкою провідної зарядки потужністю 68 Вт. Програмна основа – Android 16. Передбачені Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та роз’єм USB-C 3.1.

Камери Moto X70 Air

Фотосистема включає основний 50-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією та 50-мегапіксельну надширококутну камеру з кутом огляду 120 градусів. Фронтальна камера також отримала роздільну здатність 50 МП і може записувати відео в 4K. Підтримуються Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 та аудіотехнологія Dolby Atmos.

У Китаї смартфон вже доступний для замовлення за ціною, еквівалентною 365 доларам за версію 12/256 ГБ і 410 доларам за модифікацію 12/512 ГБ. Очікується, що на міжнародному ринку модель вийде за назвою Motorola Edge 70, а її реліз заплановано на 5 листопада 2025 року.