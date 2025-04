Moto Watch Fit с GPS, AMOLED-дисплеем работают от одного заряда до 16 дней

Вместе с новыми смартфонами Edge 60 Pro и Razr 60 Ultra компания Motorola представила ещё одну новинку — смарт-часы Moto Watch Fit.

Внешне устройство напоминает Apple Watch, но без цифровой коронки и с более широкими рамками вокруг экрана — вероятно, это помогло сделать цену более доступной. Часы оснащены 1,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью до 1000 нит, защищённым стеклом Gorilla Glass 3. Среди функций — встроенный GPS для отслеживания маршрутов без телефона, сенсоры для измерения пульса, уровня кислорода в крови (SpO₂), подсчёта шагов и отслеживания более 100 видов активности.

Moto Watch Fit сертифицированы по стандарту IP68 и выдерживают давление до 5 ATM, что делает их подходящими для плавания. Заявленная автономность составляет до 16 дней, но поддержки always-on display, скорее всего, нет. Часы работают только с Android-устройствами, совместимы со стандартными ремешками шириной 22 мм, умеют показывать уведомления и управлять воспроизведением музыки. Стоимость Moto Watch Fit в Великобритании — £89.99. О выходе на других рынках информации пока нет.

Motorola представила новое поколение складного смартфона — Razr 60 Ultra, работающего на Android 15. Модель сочетает флагманскую производительность, интеграцию искусственного интеллекта и особый акцент на дизайне с использованием материалов вроде алькантары и натурального дерева.

Motorola Razr 60 Ultra построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм), что делает Razr 60 Ultra самым мощным среди всех раскладных смартфонов на данный момент. 7-дюймовый pOLED-дисплей с разрешением 2912×1224 пикселей и пиковой яркостью до 4500 нит получил сертификацию Pantone и стал на 20% тоньше по рамкам. Внешний экран размером 4 дюйма с разрешением 1272×1080 защищён стеклом Gorilla Glass Ceramic и, по заявлению Motorola, на 40% больше аналогичных у конкурентов. Производитель предлагает необычные способы ношения устройства — например, как клипсу на одежде или как подвеску для сумки.

Особое внимание уделено системе moto ai, которая адаптируется к привычкам пользователя. Она включает функции Catch Me Up для резюмирования пропущенных уведомлений, Pay Attention для выделения важной информации и Remember This для быстрого сохранения данных. Также есть опция Next Move, которая предлагает действия на основе контекста на экране, и Smart Connect для трансляции контента на другие устройства. Режим Look Talk позволяет общаться с ИИ без использования рук при частичном сложении смартфона.

В Razr 60 Ultra также сделан акцент на камерах: это первый складной смартфон с тремя 50-мегапиксельными сенсорами, включая сверхширокоугольный модуль. Поддерживается съёмка в формате Dolby Vision и объёмный звук Dolby Atmos. В функциональности появились такие опции, как Group Shot для создания лучших групповых фото и Action Shot для съёмки движущихся объектов с минимальным размытием.

