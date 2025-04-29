Moto Watch Fit з GPS, AMOLED-дисплеєм працюють від одного заряду до 16 днів29.04.25
Разом із новими смартфонами Edge 60 Pro та Razr 60 Ultra компанія Motorola представила ще одну новинку – смарт-годинник Moto Watch Fit.
Зовні пристрій нагадує Apple Watch, але без цифрової коронки і з більш широкими рамками навколо екрана, ймовірно, це допомогло зробити ціну доступнішою. Годинник оснащений 1,9-дюймовим AMOLED-дисплеєм з яскравістю до 1000 нит, захищеним склом Gorilla Glass 3. Серед функцій – вбудований GPS для відстеження маршрутів без телефону, сенсори для вимірювання пульсу, рівня кисню в крові (SpO₂), підрахунку0.
Moto Watch Fit сертифіковано за стандартом IP68 і витримує тиск до 5 ATM, що робить їх підходящими для плавання. Заявлена автономність становить до 16 днів, але підтримки always-on display, швидше за все, немає. Годинник працює тільки з Android-пристроями, сумісні зі стандартними ремінцями шириною 22 мм, вміють показувати повідомлення та керувати відтворенням музики. Вартість Moto Watch Fit у Великій Британії – £89.99. Про вихід на інших ринках інформації наразі немає.
Motorola представила нове покоління складаного смартфона — Razr 60 Ultra, що працює на Android 15. Модель поєднує флагманську продуктивність, інтеграцію штучного інтелекту та особливий акцент на дизайні з використанням матеріалів на кшталт алькантари та натурального дерева.
Motorola Razr 60 Ultra побудований на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм), що робить Razr 60 Ultra найпотужнішим серед усіх розкладних смартфонів на даний момент. 7-дюймовий pOLED-дисплей з роздільною здатністю 2912×1224 пікселів і піковою яскравістю до 4500 нит отримав сертифікацію Pantone і став на 20% тоншим за рамками. Зовнішній екран розміром 4 дюйми з роздільною здатністю 1272х1080 захищений склом Gorilla Glass Ceramic і, за заявою Motorola, на 40% більше аналогічних у конкурентів. Виробник пропонує незвичайні способи носіння пристрою, наприклад, як кліпсу на одязі або як підвіску для сумки.
Особливу увагу приділено системі moto ai, яка адаптується до звичок користувача. Вона включає функції Catch Me Up для резюмування пропущених повідомлень, Pay Attention для виділення важливої інформації та Remember This для швидкого збереження даних. Також є опція Next Move, яка пропонує дії на основі контексту на екрані та Smart Connect для трансляції контенту на інші пристрої. Режим Look Talk дозволяє спілкуватися з ІІ без використання рук під час часткового складання смартфона.
У Razr 60 Ultra також зроблено акцент на камерах: це перший доладний смартфон з трьома 50-мегапіксельними сенсорами, включаючи надширококутний модуль. Підтримується зйомка у форматі Dolby Vision та об’ємний звук Dolby Atmos. У функціональності з’явилися такі опції, як Group Shot для створення кращих групових фото і Action Shot для зйомки об’єктів, що рухаються, з мінімальним розмиттям.
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