Moto G 67 Power — защищенный смартфон с увеличенной батареей05.11.25
Motorola готовится к новой премьере — после выхода тонкого флагмана Edge 70 компания представит модель с максимальной автономностью. Новинка получила название Moto G67 Power и станет первым смартфоном бренда с аккумулятором ёмкостью 7000 мА·ч, обеспечивающим до 58 часов работы без подзарядки.
Основные характеристики
В социальных сетях Motorola уже раскрыла ключевые параметры устройства. Moto G67 Power оснащён:
- 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080×2400 пикселей и частотой 120 Гц;
- чипсетом Snapdragon 7s Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ;
- поддержкой 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS и других навигационных систем;
- быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.
Камеры выглядят весьма достойно: основной сенсор Sony LYTIA 600 на 50 Мп поддерживает улучшённую ночную съёмку, его дополняет 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и дополнительная камера «2-в-1 Flicker». Все основные камеры, включая фронтальную, смогут записывать видео в формате 4K.
Программное обеспечение и защита
Смартфон будет работать под управлением Android 15 с возможностью последующего обновления. Экран прикрыт стеклом Gorilla Glass 7i, корпус получил защиту IP64 и соответствует военному стандарту MIL-STD-810H.
Дизайн и версии
Из-за увеличенной батареи толщина корпуса выросла до 8,6 мм (для сравнения, у Edge 70 — всего 5,99 мм). Устройство предложат в нескольких цветах, созданных совместно с Pantone: Cilantro, Parachute Purple и Blue Curacao.
Официальная презентация Moto G67 Power состоится 5 ноября. Смартфон станет вариантом для тех, кто ценит не тонкий корпус, а по-настоящему длительное время автономной работы без необходимости постоянно держать под рукой зарядное устройство.
