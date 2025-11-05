Moto G 67 Power – захищений смартфон зі збільшеною батареєю05.11.25
Motorola готується до нової прем’єри – після виходу тонкого флагмана Edge 70 компанія представить модель з максимальною автономністю. Новинка отримала назву Moto G67 Power та стане першим смартфоном бренду з акумулятором ємністю 7000 мА·год, що забезпечує до 58 годин роботи без підзарядки.
Основні характеристики
У соціальних мережах Motorola розкрила ключові параметри пристрою. Moto G67 Power оснащений:
- 6,72-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1080×2400 пікселів і частотою 120 Гц;
- чіпсетом Snapdragon 7s Gen 2, 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 128 або 256 ГБ;
- підтримкою 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS та інших навігаційних систем;
- швидкою зарядкою потужністю 30 Вт.
Камери виглядають дуже гідно: основний сенсор Sony LYTIA 600 на 50 Мп підтримує покращену нічну зйомку, його доповнює 8-мегапіксельний надширококутний модуль та додаткова камера “2-в-1 Flicker”. Усі основні камери, включаючи передню, зможуть записувати відео у форматі 4K.
Програмне забезпечення та захист
Смартфон працюватиме під керуванням Android 15 з можливістю подальшого оновлення. Екран прикритий склом Gorilla Glass 7i, корпус отримав захист IP64 та відповідає військовому стандарту MIL-STD-810H.
Дизайн та версії
Через збільшену батарею товщина корпусу зросла до 8,6 мм (для порівняння, у Edge 70 – всього 5,99 мм). Пристрій запропонують у кількох кольорах, створених спільно з Pantone: Cilantro, Parachute Purple та Blue Curacao.
Офіційна презентація Moto G67 Power відбудеться 5 листопада. Смартфон стане варіантом для тих, хто цінує не тонкий корпус, а по-справжньому тривалий час автономної роботи без необхідності тримати під рукою зарядний пристрій.
