Montblanc E Ink Digital Paper — электронный блокнот на E Ink за $905
Переход от классического блокнота и ручки к цифровым гаджетам для заметок сам по себе требует вложений. Но бренд люксовых письменных принадлежностей Montblanc решил задать особую планку, представив собственный электронный планшет для записей Digital Paper. Устройство разрабатывалось три года в сотрудничестве с дизайн-студией Akqa. В компании называют новинку «цифровым пространством для письма, эскизов и заметок, которое позволяет сосредоточиться на процессе».
Основой гаджета стала монохромная E Ink-панель, покрытая стеклом и заключённая в алюминиевый корпус. В комплект входит стилус, выполненный в стиле премиальных лайнеров Montblanc. Он поддерживает обратную тактильную отдачу, 4000 уровней чувствительности к нажатию, сменные наконечники и беспроводную зарядку. Закрепить ручку можно магнитом в углублении на передней панели. Подключение осуществляется через Bluetooth 5.4, однако для аудио этот модуль не используется — вместо этого компания предлагает мобильное приложение для синхронизации заметок.
В устройстве предусмотрен двухдиапазонный Wi-Fi, 64 ГБ встроенной памяти и набор программных шаблонов: от ежедневника до тревел-журнала и раскадровок для творческих проектов. За питание отвечает аккумулятор на 3740 мА·ч с зарядкой через USB-C, но автономность производитель не уточняет. Вес планшета — 436 г, стилуса — ещё 17 г. Размеры составляют 222×191×4,9 мм, что соответствует формату экрана около 10,3 дюйма.
Стоимость Montblanc Digital Paper — $905, предлагаются три цветовых варианта корпуса. Для Montblanc это не первый опыт в сфере цифровых решений. Ранее компания предлагала систему Augmented Paper, работавшую в связке с приложениями, а также выпускала «умные» часы серий Summit, Summit 2 и Summit 3. Однако Digital Paper стал первым полноценным ePaper-устройством бренда, которое делает ставку не столько на инновации, сколько на статус и престиж владельца.
