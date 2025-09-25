Montblanc E Ink Digital Paper – електронний блокнот на E Ink за $905

Перехід від класичного блокнота та ручки до цифрових гаджетів для нотаток сам по собі потребує вкладень. Але бренд люксового письмового приладдя Montblanc вирішив задати спеціальну планку, представивши власний електронний планшет для записів Digital Paper. Пристрій розроблявся три роки у співпраці з дизайн-студією Akqa. У компанії називають новинку «цифровим простором для письма, ескізів та нотаток, що дозволяє зосередитися на процесі».

Основою гаджета стала монохромна E Ink-панель, покрита склом і поміщена в алюмінієвий корпус. У комплект входить стілус, виконаний у стилі преміальних лайнерів Montblanc. Він підтримує зворотну тактильну віддачу, 4000 рівнів чутливості до натискання, змінні наконечники та бездротову зарядку. Закріпити ручку можна магнітом у заглибленні на передній панелі. Підключення здійснюється через Bluetooth 5.4, проте для аудіо цей модуль не використовується – натомість компанія пропонує мобільний додаток для синхронізації нотаток.

У пристрої передбачений дводіапазонний Wi-Fi, 64 ГБ вбудованої пам’яті та набір програмних шаблонів: від щоденника до тревел-журналу та розкадровок для творчих проектів. За живлення відповідає акумулятор на 3740 мА·год із зарядкою через USB-C, але автономність виробник не уточнює. Вага планшета – 436 г, стілуса – ще 17 г. Розміри становлять 222×191×4,9 мм, що відповідає формату екрану близько 10,3 дюйма.

Вартість Montblanc Digital Paper – $905, пропонуються три колірні варіанти корпусу. Для Montblanc це не перший досвід цифрових рішень. Раніше компанія пропонувала систему Augmented Paper, що працювала у зв’язці з додатками, а також випускала «розумний» годинник серій Summit, Summit 2 і Summit 3. Однак Digital Paper став першим повноцінним ePaper-пристроєм бренду, який робить ставку не так на інновації, як на статус і престиж власника.